Армянские силовики провели обыски в домах оппозиционных политиков В Армении прошли обыски в домах оппозиционных политиков Манукяна и Матиняна

Правоохранительные органы Армении провели серию обысков в домах оппозиционных политиков, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Верховного органа Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД). Там отметили, что следственные мероприятия затронули депутата от оппозиционной фракции «Армения» (Айастан) Гегама Манукяна и руководителя аппарата Верховного органа АРФД Ваагна Матиняна.

С раннего утра правоохранительные органы вновь вторглись в дома членов АРФД. В настоящее время обыски проводятся в домах депутата НС РА (Национальное собрание Республики Армения. — NEWS.ru) Гегама Манукяна и руководителя аппарата Верховного органа АРФД Армении Ваагна Матиняна, — сообщили в АРФД.

По данным Sputnik Армения, служба нацбезопасности республики задержала главу столичного комитета АРФД Арсена Мартояна. Кроме того, под арест попал Тарон Манукян — сын депутата от фракции «Армения», члена АРФД Гегама Манукяна, у которого утром прошли обыски. Их доставили в столичное управление Следкома.

Ранее в Армении арестовали бизнесмена Самвела Карапетяна. Он добровольно покинул свой дом в сопровождении брата Карена и сел в автомобиль сотрудников армянской Службы национальной безопасности. Предприниматель не оказывал сопротивления при задержании. Ему предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти после заявлений в поддержку Армянской апостольской церкви. Позже апелляционный суд Армении оставил бизнесмена под арестом.