«Всё было прекрасно»: Юморист Морозов отверг обвинения в изнасиловании

https://static.news.ru/photo/cc5cb3d2-a1d5-11eb-b601-96000091f725_660.jpg Фото: morozov_artist/instagram.com

Артист «Кривого зеркала» Александр Морозов подтвердил, что знаком со студенткой, обвинившей его в сексуальном насилии. Однако сам факт изнасилования он отрицает. По его словам, у них была прекрасная встреча, «как у взрослых».

Как всё у нас было в действительности? Как у взрослых, всё было хорошо. Всё было прекрасно, на мой взгляд. А уж как ей показалось — это её дело, — рассказал Морозов изданию Gazeta.ru.

Юморист отвергает саму возможность изнасилования. Как он заметил, «эта история не про него». Он также не намерен судиться с девушкой за клевету. Кроме того, Морозов не боится, что весь этот скандал окажет влияние на его профессиональную деятельность.

Да какая карьера? Все артисты без работы. Ни спектаклей, ни концертов. Хоть есть повод, о чём поговорить, — заметил Морозов.

Ранее сообщалось, что 22-летняя студентка Елизавета Ерёменко обвинила артиста «Кривого зеркала» Александра Морозова в сексуальном насилии. По её словам, артист не только надругался над ней, но и избил. Девушка утверждает, что произошло это во время совместного отдыха в одном из столичных отелей. При этом всё случившееся она якобы записала на скрытую камеру, о которой Морозов не знал.

Директор артиста назвала слова девушки пиаром.