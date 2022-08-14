«Вы перестали быть смешным»: Морозов рассказал о потере клоунского образа Александр Морозов рассказал об отторжении публики после потери клоунского образа

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Морозов рассказал, как его перестала принимать публика после кардинального похудения. Артист «Кривого зеркала» лишился клоунского образа смешного толстяка, который создавал годами, и потерял признание зрителей. Об этом он поведал в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

Кардинально сбросил вес Морозов в прошлом году. Пойти на этот шаг ему пришлось из-за проблем со здоровьем: артист жаловался, что лишний вес буквально не даёт ему дышать. Однако выход в прежнем амплуа уже не имел успеха у публики. Юмориста не приняли в обновлённой физической форме.

Многие мне писали: «Александр, вы перестали быть смешным. Вы потеряли обаяние». И мне стало доставаться от шефа — Евгения Вагановича, — пожаловался комик.

Петросян был расстроен потерей имиджа артиста, он уверял, что Морозов «ничего не нашёл и всё потерял». Клоунский образ, отметил артист, лепится годами и в одночасье поменять образ и снова стать популярным фактически невозможно.

Но я же не всегда был толстый! В институт поступал в таком же весе, как сейчас. Мне никто тогда не мог сказать, что я необаятельный и неинтересный артист. Я стал сильно переживать. Принять себя новым — очень сложно, — рассказал комик.

Однако Петросян пошёл навстречу коллеге и сейчас Морозов играет комических старух.

Не знаю, почему я получил по полной от Евгения Вагановича за потерю обаяния. Но у меня был с ним разговор. Он сказал: «Саш, не знал, что тебе так плохо», — поделился артист.

Ранее сообщалось, что похудевший Морозов борется с последствиями кардинального похудения. В частности, он собирался отрезать лишнюю кожу. Постройневшему юмористу пришлось перебрать свой богатый гардероб, так как многие вещи стали ему велики.