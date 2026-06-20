Китайские автомобили хлынули в Россию после резкого роста экспорта Поставки автомобилей из Китая в Россию выросли почти в четыре раза за год

В мае объем поставок легковых машин из Китая в Россию увеличился почти в четыре раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года, достигнув самого высокого уровня с октября прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни. За период с января по май объем поставок вырос вдвое относительно аналогичного отрезка предыдущего года.

В мае экспорт китайских легковых автомобилей в Россию составил $1,33 млрд (97 млрд рублей) — это наивысший показатель с октября 2025 года. По сравнению с маем 2025 года объем поставок вырос в 3,6 раза, по сравнению с апрелем текущего года рост составил 26%.

Таким образом, по итогам мая Россия заняла второе место среди крупнейших покупателей автомобилей из Китая. Лидером стала Бразилия с показателем $1,38 млрд (100 млрд рублей). В пятерку основных импортеров также вошли Австралия, Великобритания и Бельгия.

В целом за май Китай поставил на мировой рынок легковых автомобилей на сумму $13,59 млрд (992 млрд рублей). В апреле этот показатель составлял $12,97 млрд (946 млрд рублей).

Ранее стало известно, что за 2025 год реализация новых автомобилей BMW, собранных в России, выросла в 2,8 раза и достигла 145 единиц. Машины производятся на предприятии «Автотор» в Калининграде, которое продолжает сборку из комплектующих, оставшихся после ухода автопроизводителя из страны.