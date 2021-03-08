«Молод и прекрасен»: артист «Кривого зеркала» рассказал о плюсах похудения

https://static.news.ru/photo/7413551a-8005-11eb-82c2-96000091f725_660.jpg Александр Морозов Фото: instagram.com/morozov_artist

Участник телевизионного юмористического шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов в борьбе с лишним весом перенёс очередное хирургическое вмешательство. Ему удалили лишнюю кожу, которая образовалась после стремительного похудения.

В 2020 году артисту провели гастрошунтирование, уменьшив объём желудка, и с тех пор он сбросил около 50 килограммов.

Мне очень больно, хирургическое вмешательство длилось семь часов. Врачи убрали кожу с низа живота. Думаю, мне предстоит ещё одна операция, — цитирует Морозова StarHit.

После уменьшения желудка рацион 47-летнего Александра почти не поменялся. Впрочем, он стал равнодушным к сладкому. Вдобавок ко всему шоумену приходится пить витамины, так как большая часть получаемой пищи попросту не усваивается.

По словам артиста, в нынешнем теле ему вполне комфортно. Сейчас он весит порядка 95 килограммов против прежних 140. Дискомфорта и «голодных глаз», уверяет Морозов, нет.

Прибегнуть к радикальному способу избавления от избыточного веса, по словам юмориста, его побудило то, что он стал воспринимать себя «куском сала с глазами». У полного мужчины снижается уровень тестостерона, а это, напомнил актёр, — «прямая связь с желанием жить, творить, любить».

Теперь же, отметил Морозов, он «молод и прекрасен».

Ранее, писал NEWS.ru, артист признался, что из-за большого веса у него начались проблемы с женщинами. Но на операцию он решился из-за лени: ходить в спортзал или худеть на диетах оказалось не для него.