Артист из «Кривого зеркала» раскрыл секрет похудения на 40 кг

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Участник шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов за год похудел на 40 килограммов. В планах у него сбросить ещё 20 кг.

При росте 164 сантиметра весить 140 килограммов — это перебор, — рассказал Морозов.

Юморист признался, что из-за большого веса у него начались проблемы с женщинами. Тогда он решился на гастрошунтирование. Это обратимая операция. При желании можно вернуть обратно первоначальный объём желудка. Морозов решился на операцию из-за своей лени: ходить в спортзал или худеть на диетах совсем не для него.

Большинство звёзд, которые в прошлом были очень большими, наверняка, сделали эту операцию, просто врут, что похудели с помощью спорта и диет. Думаю, что своим враньём они только вредят людям, которые хотят худеть, — рассказал 47-летний юморист в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Мысли об уменьшении веса давно посещали артиста. Но его отговаривали коллеги, в том числе Евгений Петросян. Они думали, что похудев юморист потеряет свой шарм, но этого не произошло.

Морозов признался, что после операции не следил за здоровьем: много курил и пил алкоголь. Такие пагубные привычки привели к кровотечению, которое было спровоцировано язвой желудка.

Как-то сел за стол и очнулся на полу, стало очень страшно, позвонил друзьям. Они отвезли меня в больницу, где меня еле откачали, — рассказал юморист.

После этого артист посмотрел на жизнь другими глазами. По его словам, произошедшее было полезным опытом.

NEWS.ru писал, что из-за пандемии коронавируса Морозов чуть не остался на улице. Пять лет назад он приобрёл в ипотеку двухкомнатную квартиру в Звенигороде. Платёж в месяц составлял 18 тысяч рублей, но из-за отсутствия гастролей юморист лишился заработка и задолжал банку. После этого на него натравили коллекторов. Только после придания этого дела огласке банк предоставил юмористу отсрочку.