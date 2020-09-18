Артист из «Кривого зеркала» чуть не лишился квартиры из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/6f9c8c80-fa69-11ea-88bf-fa163e074e61_660.jpg Александр Морозов Фото: morozov_artist/instagram.com

Участник шоу «Кривое зеркало» Александр Морозов признался, что чуть не остался на улице из-за пандемии коронавируса.

Пять лет назад юморист приобрёл в ипотеку двухкомнатную квартиру в Звенигороде. Он должен был платить 18 тысяч в месяц. Долг всегда погашался своевременно. Однако в стране начался карантин. Люди творческих профессий лишились заработков.

Я стал просить банк об ипотечных каникулах, но они мне мало того, что отказали, так ещё и коллекторов на меня натравили! Мне звонили какие-то женщины, угрожали, обзывали по-всякому. Я им говорил: „Не кричите на меня. Я артист!“ А они: „Нам наплевать, кто ты такой!“, — поделился шоумен в интервью порталу «Собеседник».

Морозов, опасаясь за свою жизнь, обратился в СМИ, чтобы придать это дело огласке. Только после этого банк предоставил отсрочку. Сейчас у него появилась работа.

Слава Богу, сейчас я нахожусь на первых своих гастролях после пандемии и смогу заплатить. Но что будет дальше — не понятно, больше пока никаких выступлений не запланировано. Так что, возможно, придётся снова сидеть и курить бамбук, — признался артист.

Ранее NEWS.ru писал, что артистка Елена Воробей решила выставить на продажу двухуровневую дачу в Черногории. Она призналась, что лишилась дохода из-за пандемии. Художник Никас Сафронов также выставил на продажу несколько своих квартир в Турции. Он отметил, что стоимость турецкой недвижимости упала и выгоднее владеть недвижимостью в России.