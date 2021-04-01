Похудевший на 60 кг юморист «Кривого зеркала» ищет жену

https://static.news.ru/photo/7877f824-935e-11eb-b7e9-96000091f725_660.jpg

Российский юморист Александр Морозов, известный зрителю по телепередаче «Кривое зеркало», сделал всё, чтобы сбросить 60 килограммов. Он сидел на диете, ходил в спортзал и даже отправился к хирургам, которые удалили лишнюю кожу после резкого похудения.

Я второго себя с себя сбросил. Сейчас просто не хожу, а летаю. В последний раз я себя видел таким лет в 18, — признался он ведущему шоу «Прямой эфир» Андрею Малахову.

47-летний юморист рассказал, что после всего этого ищет достойную жену и «готов к самым заманчивым предложениям», хотя лечь в постель с молодой и прекрасной девушкой он бы пока постеснялся.

Единственный стимул, который может меня подвигнуть на такой подвиг — это любовь, — добавил Морозов.

Он отметил, что «наконец-то превращается в мужика», и это изменения ему нравятся. На шоу Малахова за внимание Морозова боролись четыре фанатки артиста.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2020 году артисту провели гастрошунтирование, уменьшив объём желудка, и с тех пор он сбросил несколько десятков килограммов.После уменьшения желудка рацион 47-летнего Александра почти не поменялся. Впрочем, он стал равнодушным к сладкому. Вдобавок ко всему шоумену приходится пить витамины, так как большая часть получаемой пищи попросту не усваивается.