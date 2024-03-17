Народный артист России Филипп Киркоров появился на премии «Виктория» в компании певицы из Макеевки и заявил, что он уже влюблен. Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, кто сделал ему предложение руки и сердца?
Какую премию получил Киркоров
Филипп Киркоров получил награды в двух номинациях премии «Виктория». Мероприятие состоялось 16 марта в подмосковном концертном комплексе «Live Арена».
Поп-короля признали лучшим в категориях «Лучший саундтрек» (за композицию «Если ты уйдешь») и «Лучшее музыкальное видео года» (за композицию «Королева», исполненную с певицей Люсей Чеботиной).
С кем Киркоров пришел на премию
На красной дорожке премии «Виктория» Филипп Киркоров появился в компании певицы Margo из Макеевки. Он назвал исполнительницу музой и «молодой Мадонной».
«У меня сегодня королева. Мы встретились на одной из премий. Прошло время, я побывал на наших новых территориях, в Горловке, и оттуда этот талант привез сюда, в Москву. Она пригласила меня к себе домой, в Макеевку», — рассказал музыкант.
На вопрос о возможности влюбиться поп-король ответил, что уже влюблен, но не раскрыл подробности.
«Я уже влюблен. Давайте это оставим за скобками», — сказал Киркоров.
Артист также напомнил, что Margo перевела его песню «Зайка моя» на китайский язык и покорила ДНР. Кроме того, композиция певицы завирусилась в соцсети TikTok.
Кто сделал Киркорову предложение руки и сердца
Филипп Киркоров стал гостем шоу «Это нормально?» на канале ТНТ, ведущими которого являются Ольга Бузова и Дмитрий Дибров. В рамках программы Бузова заговорила о замужестве. Она спросила, можно ли ей выйти замуж, на что Киркоров ответил: «Если за меня, то да».
После этого телеведущая вышла в центр студии и встала перед поп-королем на колени, спросив, женится ли он на ней.
«Филипп, ты женишься на мне? Мне нужно переспать с этой мыслью!» — сказала Бузова.
Как Киркоров сходил на выборы президента
15 марта, в первый день выборов президента России, Филипп Киркоров вместе с отцом, народным артистом РФ Бедросом Киркоровым, посетил один из избирательных участков в Москве.
Поп-король заявил, что благодарен отцу, который отозвался и пришел на выборы. Он также сообщил, что Киркоров-старший ни минуту не сомневался по поводу того, стоит ли посетить избирательный участок.
«Я говорю: „Папа, пойдешь голосовать?“ — „Конечно пойду! Я же Киркоров-старший, я же должен подать пример младшему“. Сегодня очень ответственный и волнительный день», — сказал артист.
Киркоров проголосовал через электронный терминал, а его отец поставил галочку в бюллетене. Поп-король назвал голосование давней семейной традицией и отметил, что за три дня избирательного процесса «есть время сделать выбор сердцем».
Журналисты поинтересовались у певца, «в какую дверь он сегодня собирается войти», сделав отсылку к скандалу с «голой» вечеринкой. Киркоров ответил, что двери его дома всегда открыты для хороших людей.
«Я выбираю, чтобы все было распахнуто. Двери моего дома всегда открыты нараспашку всем хорошим людям», — подчеркнул исполнитель.
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