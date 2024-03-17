Филипп Киркоров: последние новости 17 марта, слухи, свадьба с Бузовой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров появился на премии «Виктория» в компании певицы из Макеевки и заявил, что он уже влюблен. Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, кто сделал ему предложение руки и сердца?

Какую премию получил Киркоров

Филипп Киркоров получил награды в двух номинациях премии «Виктория». Мероприятие состоялось 16 марта в подмосковном концертном комплексе «Live Арена».

Поп-короля признали лучшим в категориях «Лучший саундтрек» (за композицию «Если ты уйдешь») и «Лучшее музыкальное видео года» (за композицию «Королева», исполненную с певицей Люсей Чеботиной).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров и Люся Чеботина выступают на торжественной церемонии вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»

С кем Киркоров пришел на премию

На красной дорожке премии «Виктория» Филипп Киркоров появился в компании певицы Margo из Макеевки. Он назвал исполнительницу музой и «молодой Мадонной».

«У меня сегодня королева. Мы встретились на одной из премий. Прошло время, я побывал на наших новых территориях, в Горловке, и оттуда этот талант привез сюда, в Москву. Она пригласила меня к себе домой, в Макеевку», — рассказал музыкант.

На вопрос о возможности влюбиться поп-король ответил, что уже влюблен, но не раскрыл подробности.

«Я уже влюблен. Давайте это оставим за скобками», — сказал Киркоров.

Артист также напомнил, что Margo перевела его песню «Зайка моя» на китайский язык и покорила ДНР. Кроме того, композиция певицы завирусилась в соцсети TikTok.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров и певица Margo

Кто сделал Киркорову предложение руки и сердца

Филипп Киркоров стал гостем шоу «Это нормально?» на канале ТНТ, ведущими которого являются Ольга Бузова и Дмитрий Дибров. В рамках программы Бузова заговорила о замужестве. Она спросила, можно ли ей выйти замуж, на что Киркоров ответил: «Если за меня, то да».

После этого телеведущая вышла в центр студии и встала перед поп-королем на колени, спросив, женится ли он на ней.

«Филипп, ты женишься на мне? Мне нужно переспать с этой мыслью!» — сказала Бузова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ольга Бузова выступает на торжественной церемонии вручения российской национальной музыкальной премии «Виктория-2024»

Как Киркоров сходил на выборы президента

15 марта, в первый день выборов президента России, Филипп Киркоров вместе с отцом, народным артистом РФ Бедросом Киркоровым, посетил один из избирательных участков в Москве.

Поп-король заявил, что благодарен отцу, который отозвался и пришел на выборы. Он также сообщил, что Киркоров-старший ни минуту не сомневался по поводу того, стоит ли посетить избирательный участок.

«Я говорю: „Папа, пойдешь голосовать?“ — „Конечно пойду! Я же Киркоров-старший, я же должен подать пример младшему“. Сегодня очень ответственный и волнительный день», — сказал артист.

Киркоров проголосовал через электронный терминал, а его отец поставил галочку в бюллетене. Поп-король назвал голосование давней семейной традицией и отметил, что за три дня избирательного процесса «есть время сделать выбор сердцем».

Журналисты поинтересовались у певца, «в какую дверь он сегодня собирается войти», сделав отсылку к скандалу с «голой» вечеринкой. Киркоров ответил, что двери его дома всегда открыты для хороших людей.

«Я выбираю, чтобы все было распахнуто. Двери моего дома всегда открыты нараспашку всем хорошим людям», — подчеркнул исполнитель.

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