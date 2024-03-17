Королевская семья Великобритании: последние новости 17 марта, Кейт, Уильям

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Сотрудники Кейт Миддлтон прокомментировали информацию о болезни принцессы Уэльской, а британская пресса сообщила об изменах принца Уильяма. Какие известны последние новости о королевской семье сегодня?

Что известно о состоянии Кейт Миддлтон

Ключевые сотрудники Кейт Миддлтон ни разу не видели ее и не общались с ней в течение по меньшей мере двух месяцев, сообщает Us Weekly. По их словам, объявление о ее болезни и проведении операции на брюшной полости стало для них сюрпризом.

«У нескольких высокопоставленных сотрудников Кейт не было возможности встретиться или поговорить с ней, и они даже не знали про ее операцию, пока о ней не объявили публично. Это застало их врасплох», — сообщает источник.

Близких, по информации Us Weekly, стали пускать к принцессе Уэльской лишь недавно. В частности, к ней якобы приезжали британский король Карл III и его супруга Камилла.

По словам сотрудников Миддлтон, причину операции и ход лечения по-прежнему держат в строгом секрете, поэтому об истинном положении дел осведомлены лишь немногочисленные приближенные принцессы.

Кейт Миддлтон не появлялась на публике с 25 декабря 2023 года. Это породило теории заговора, объясняющие ее исчезновение тяжелой болезнью, пластикой и даже разводом. В январе Кенсингтонский дворец сообщил о том, что супруга принца Уильяма перенесла операцию на брюшной полости, а в марте появилось первое фото принцессы после хирургического вмешательства, однако на них были обнаружены признаки ретуширования.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон

Что известно об изменах Принца Уильяма

Издание Independent сообщало, что принцесса Уэльская могла исчезнуть после операции, узнав об измене принца Уильяма. По данным источника, отношения у наследника Карла III могли завязаться с бывшей моделью Роуз Хэнбери, более известной как маркиза Чамли. Пресса также полагает, что принцесса Уэльская могла узнать о появлении на свет внебрачного ребенка и покинуть неверного супруга.

При этом слухи о принце Уильяме не могут повлиять на вопрос его престолонаследия, заявила NEWS.ru руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева. Она напомнила о действующем в Британии законе, согласно которому престол наследует старший ребенок в королевской семье.

«Принц Уильям, вслед за ним принц Джордж, далее его сын и т. д. Распространившиеся слухи никак не скажутся, как и не сказались в ситуации с его отцом. Карл III взошел на престол, несмотря на скандал о его измене. История с принцессой Дианой никак не сказалась на вопросе его престолонаследия», — сообщила эксперт.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Уильям

Как Меган Маркл мешает отношениям принцев Уильяма и Гарри

Супруга принца Гарри Меган Маркл встала между ним и его старшим братом Уильямом, пишет The Mirror. По данным источника, герцог Сассекский с прошлого года стремиться восстановить связь с семьей, а известие о наличии онкологического заболевания у его отца — короля Великобритании Карла III, сыграло ключевую роль в его решении вернуться домой.

Королевский эксперт Том Куинн предполагает, что Меган Маркл опасается, что возобновление отношений между братьями может негативно сказаться на их с Гарри общественном образе, при этом герцогине важно поддерживать мужа в желании восстановить братские узы, но она сомневается, что это будет благоприятно для их «бренда».

«Меган очень не уверена в том, что Гарри должен делать... А он определенно попытается помириться со своим братом, прежде чем вернется в Великобританию в мае», — отметил Том Куинн.

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