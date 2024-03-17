Сотрудники Кейт Миддлтон прокомментировали информацию о болезни принцессы Уэльской, а британская пресса сообщила об изменах принца Уильяма. Какие известны последние новости о королевской семье сегодня?
Что известно о состоянии Кейт Миддлтон
Ключевые сотрудники Кейт Миддлтон ни разу не видели ее и не общались с ней в течение по меньшей мере двух месяцев, сообщает Us Weekly. По их словам, объявление о ее болезни и проведении операции на брюшной полости стало для них сюрпризом.
«У нескольких высокопоставленных сотрудников Кейт не было возможности встретиться или поговорить с ней, и они даже не знали про ее операцию, пока о ней не объявили публично. Это застало их врасплох», — сообщает источник.
Близких, по информации Us Weekly, стали пускать к принцессе Уэльской лишь недавно. В частности, к ней якобы приезжали британский король Карл III и его супруга Камилла.
По словам сотрудников Миддлтон, причину операции и ход лечения по-прежнему держат в строгом секрете, поэтому об истинном положении дел осведомлены лишь немногочисленные приближенные принцессы.
Кейт Миддлтон не появлялась на публике с 25 декабря 2023 года. Это породило теории заговора, объясняющие ее исчезновение тяжелой болезнью, пластикой и даже разводом. В январе Кенсингтонский дворец сообщил о том, что супруга принца Уильяма перенесла операцию на брюшной полости, а в марте появилось первое фото принцессы после хирургического вмешательства, однако на них были обнаружены признаки ретуширования.
Что известно об изменах Принца Уильяма
Издание Independent сообщало, что принцесса Уэльская могла исчезнуть после операции, узнав об измене принца Уильяма. По данным источника, отношения у наследника Карла III могли завязаться с бывшей моделью Роуз Хэнбери, более известной как маркиза Чамли. Пресса также полагает, что принцесса Уэльская могла узнать о появлении на свет внебрачного ребенка и покинуть неверного супруга.
При этом слухи о принце Уильяме не могут повлиять на вопрос его престолонаследия, заявила NEWS.ru руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева. Она напомнила о действующем в Британии законе, согласно которому престол наследует старший ребенок в королевской семье.
«Принц Уильям, вслед за ним принц Джордж, далее его сын и т. д. Распространившиеся слухи никак не скажутся, как и не сказались в ситуации с его отцом. Карл III взошел на престол, несмотря на скандал о его измене. История с принцессой Дианой никак не сказалась на вопросе его престолонаследия», — сообщила эксперт.
Как Меган Маркл мешает отношениям принцев Уильяма и Гарри
Супруга принца Гарри Меган Маркл встала между ним и его старшим братом Уильямом, пишет The Mirror. По данным источника, герцог Сассекский с прошлого года стремиться восстановить связь с семьей, а известие о наличии онкологического заболевания у его отца — короля Великобритании Карла III, сыграло ключевую роль в его решении вернуться домой.
Королевский эксперт Том Куинн предполагает, что Меган Маркл опасается, что возобновление отношений между братьями может негативно сказаться на их с Гарри общественном образе, при этом герцогине важно поддерживать мужа в желании восстановить братские узы, но она сомневается, что это будет благоприятно для их «бренда».
«Меган очень не уверена в том, что Гарри должен делать... А он определенно попытается помириться со своим братом, прежде чем вернется в Великобританию в мае», — отметил Том Куинн.
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