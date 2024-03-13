«Слово пацана», работа в Латвии, семья: как сейчас живет Антон Васильев

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Антон Васильев

Актер Антон Васильев обрел популярность благодаря ролям в сериалах «Звоните ДиКаприо», «Хрустальный» и «Слово пацана. Кровь на асфальте». Что известно о карьере и личной жизни артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Антон Васильев

Антон Васильев родился 8 апреля 1984 года в Санкт-Петербурге. Он окончил Российский государственный институт сценических искусств. После выпуска из вуза артист был принят в труппу Рижского русского театра имени А. П. Чехова. По словам артиста, его взяли на полное обеспечение: сняли квартиру, платили зарплату и предоставили работу. В театре он отработал один сезон. Латвию актер покинул из-за того, что был вынужден вернуться на родину для восстановления документов после того, как его обокрали. За границу он не вернулся из-за появившихся предложений на родине.

В 2010 году актер переехал в Москву и позднее присоединился к театральной труппе «Седьмая студия», где работал под руководством режиссера Кирилла Серебренникова. В начале кинокарьеры, когда артист получал лишь эпизодические роли, он подрабатывал таксистом. Известность и востребованность к нему пришли после того, как он сыграл главную роль в детективном сериале «Невский», воплотив на экране образ капитана полиции Павла Семенова. Позднее он также снялся для картин «Ученик», «Не вместе», «Грецкий орешек», «Живая мина» и других.

В 2023 году Антон Васильев появился в мелодраме «Открытый брак», продолжении сериала «Невский» и ленте «Слово пацана», где сыграл милиционера Ильдара. Также он исполнил главную роль в фильме «Одним днем».

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Антон Васильев

Что известно о личной жизни Антона Васильева

Антон Васильев длительное время не афишировал свою личную жизнь. В 2022 году он поделился в эфире программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ, что женат на Алле Прокопович, которая старше его на 11 лет. Супруги воспитывают двоих дочерей — Полину и Ульяну.

«Когда девочки появились, то я сразу сказал себе: „Ну вот, это главное, что у тебя есть“. То есть не карьера и профессия, а именно они. И я крайне вовлечен в их жизнь, то есть всегда знаю где они, с кем они и так далее. Словом, я отец, который полноценно участвует в жизни детей. Если я на съемках, то это всегда видеосозвоны», — рассказал он StarHit.

Чем сейчас занимается Антон Васильев

Антон Васильев в 38 лет продолжает карьеру артиста. На настоящий момент он снимается для сериалов «Подслушано в Рыбинске», «Наследники. Дар крови». Также артист работает над седьмым сезоном ленты «Невский». По его словам, за годы съемок в этой картине он многое привнес в нее из своего детства.

«Все привнес только из личного опыта, потому что я вырос в обычном спальном районе Петербурга. Сейчас, благодаря сериалу „Невский“, я живу в центральном районе Петербурга. В этом смысле мы как-то идем одной дорогой», — рассказал он в эфире НТВ.

Также на 2025 год запланирована премьера фильма «Стальное сердце», где актер играет роль профессора Киселева. Съемки в кино Антон Васильев совмещает с театральными выступлениями. В апреле артист отправится на гастроли по российским городам с постановкой «Варшавская мелодия».

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