Причиной исчезновения Миддлтон могли стать измены принца Уильяма Independent: принца Уильяма заподозрили в измене Миддлтон

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Принц Уильям обзавелся новой возлюбленной. Предположительно, его сердце покорила бывшая модель Роуз Хэнбери, более известная как маркиза Чамли.

Как сообщает Independent, принцесса Уэльская могла исчезнуть, узнав об измене. Пресса также полагает, что Кейт Миддлтон могла узнать о появлении на свет внебрачного ребенка и покинуть неверного супруга.

Любопытно, что отец Уильяма принц Чарльз в свое время стоял перед выбором между принцессой Дианой и Камиллой Паркер-Боулз. Диана знала о романе мужа на стороне.

Впервые СМИ столкнули лбами Кейт Миддлтон и Роуз Хэнбери в 2019 году. Тогда в прессу просочилась информация о ссоре девушек. При этом причина разлада не уточнялась. Долгое время Миддлтон и Хэнбери дружили семьями, а их супруги принц Уильям и маркиз Дэвид Чамли соответственно вместе ходили на охоту.

Ранее британская пресса сообщила, что у сына короля Великобритании Карла III принца Гарри и его жены американской актрисы Меган Маркл появилась возможность улучшить натянутые отношения с Кейт Миддлтон. Удачным предлогом для этого может стать скандал с неудачно отредактированной семейной фотографией: Маркл, давно привыкшая к нападкам прессы, могла бы оказать огромную помощь принцессе Уэльской, публично «проведя ее через этот кризис».