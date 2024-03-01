Британцы готовятся к смерти Карла III: все о плане «Менайский мост»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Карл III в представлении ИИ

Как сообщила британская газета Daily Express, в стране разработан план «Менайский мост», в котором прописан порядок действий после смерти короля Карла III. Согласно документу, первым о кончине монарха узнает премьер-министр Великобритании. О чем еще говорится в этом плане, кто займет престол и кому достанется наследство Карла III — в материале NEWS.ru.

Что предполагает план «Менайский мост»

В плане «Менайский мост» расписан порядок действий в первые десять дней после смерти короля Карла III, у которого в начале 2024 года диагностировали рак.

Согласно плану, первыми о кончине монарха узнают премьер-министр Великобритании (сейчас этот пост занимает Риши Сунак), секретарь кабмина и несколько старших правительственных чиновников. После этого соответствующее объявление сделают в эфире телеканала BBC. Затем будет провозглашен новый король Великобритании — старший сын Карла III принц Уильям. Его жена Кейт Миддлтон станет королевой-консортом.

Как пишут журналисты, до дня похорон в стране будет объявлен общенациональный траур. Гроб с телом монарха доставят в Вестминстерский дворец, где подданные смогут проститься с ним. День смерти короля будет называться «День Д» (D-Day), следующие за ним — «День Д+1», «День Д+2» и так далее, следует из публикации.

По данным Daily Express, план получил название в честь первого в мире железного подвесного моста, который соединяет Англию с Уэльсом. Карл III носил титул принца Уэльского дольше всех в истории — 64 года и 44 дня.

Фото: Albert Nieboer/Royal Press Europe/Global Look Press Британская королевская семья

Что известно о болезни Карла III

О наличии у Карла III онкологического заболевания стало известно в начале февраля. Во время госпитализации из-за доброкачественного увеличения простаты врачи обнаружили у монарха рак.

В Букингемском дворце тогда сообщили, что 75-летний король отложит работу с общественностью, но продолжит исполнять государственные обязанности. По данным СМИ, на публичных мероприятиях его будет заменять принц Уильям. Газета The Times писала, что старшему сыну Карла III пришлось раньше срока вернуться из так называемого отпуска по уходу за супругой, которая перенесла операции на брюшной полости.

По данным Daily Mirror, сам монарх не планировал обсуждать вопросы наследия престола еще по меньшей мере 10 лет. Сотрудник Института всеобщей истории РАН доктор исторических наук Марина Айзенштат в разговоре с NEWS.ru подчеркнула, что ранее «жизнь королевского двора в Британии была закрыта».

«О королевской семье ходили слухи, но личная жизнь никогда не выставлялась напоказ. Сейчас же все становится достоянием общественности», — так британовед прокомментировала решение Букингемского дворца рассказать о болезни Карла III.

Фото: IMAGO/Paul Marriott/Global Look Press Карл III и королева-консорт Камилла

Кому достанется наследство Карла III

Некоторые из британских дворцов и замков принадлежат короне, например, Букингемский дворец, Кларенс Хаус и Айви Коттедж. Другие находятся в частной собственности монарха, его детей или других членов семьи.

Карл III владеет поместьем в Норфолке Сандрингем Хаус, которое он унаследовал после смерти матери. Король и его супруга Камилла Паркер Боулз — резиденты Беркхолла, который достался монарху от бабушки. Forbes писал, что Карл III получил в наследство большую часть личного имущества Елизаветы II, в том числе драгоценности, предметы искусства и акции.

По мнению британоведа, нынешний король Великобритании вряд ли оставит всю свою недвижимость в наследство сыновьям. «У него остается супруга королева-консорт Камилла, любовь к которой он пронес через всю жизнь. Думаю, часть имущества Карла III получит она», — предположила Айзенштат.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Сандрингем Хаус

Почему Гарри не подпускают к «Менайскому мосту»

По данным СМИ, принц Уильям принимает активное участие в планировании порядка действий после смерти короля. Принц Гарри никак не вовлечен в этот процесс, пишут журналисты. Они предполагают, что это связано с вышедшими мемуарами младшего сына Карла III, в которых он рассказал о многочисленных конфликтах в королевской семье.

«Никто не доверяет Гарри в этом участвовать, поскольку, если он почувствует себя каким-либо образом ущемленным или не получит того, чего, по его мнению, заслуживает, он побежит прямиком в СМИ», — объяснил британскому изданию эксперт по вопросам, связанным с жизнью королевской семьи, Том Куинн.

Как пишут английские СМИ, Уильям показывает всем своим видом, что не допустит возвращения Гарри в Лондон. Карл III, напротив, был бы рад примирению в семье.

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева ранее объяснила NEWS.ru, что принц Гарри с детства понимал, что ему не занять трон. «Поэтому с подросткового возраста он вел себя как отвязная пушка, не хотел себя сдерживать», — предполагала эксперт.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Гарри

Как проходило прощание с Елизаветой II

Кодовые названия похорон были введены в Великобритании, чтобы предотвратить преждевременную утечку информации о смерти члена королевской семьи в СМИ. Например, план после кончины королевы Елизаветы II был назван «Операция „Лондонский мост“». Его разработали еще в 1960-х, и с тех пор он регулярно обновлялся.

Королева скончалась 8 сентября 2022 года. Согласно плану, первым об этом узнал ее личный секретарь Эдвард Янг. По защищенной телефонной линии он отправил премьер-министру Великобритании Лиз Трасс сообщение: «Лондонский мост рухнул». Затем эту новость сообщили правительствам 14 государств, главой которых официально являлась королева, и руководству остальных стран Содружества наций.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Церемония прощания с королевой Елизаветой II

Позже информацию о кончине монарха отправили британским СМИ. Телеканалы сняли с эфира развлекательные программы и в основном показывали фильмы и программы о Елизавете II.

На следующий день после смерти королевы был объявлен новый суверен — ее старший сын Чарльз, который затем выбрал себе имя Карл III, а почти через неделю началась операция «Перо». Согласно плану, гроб с телом Елизаветы II стоял в Вестминстерском дворце на протяжении трех суток, чтобы публика могла с ней проститься.

Похороны королевы состоялись 19 сентября и прошли строго по протоколу. Например, из дворца гроб вывезли на орудийном лафете, который начали использовать с 1901 года. Колокол аббатства пробил 96 раз — по количеству прожитых Елизаветой лет. В плане заранее был проработан и ритм движения процессии — 75 шагов в минуту. Церемонию посетили многие мировые лидеры, в том числе президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон. Елизавету II похоронили в часовне Георга VI на территории Виндзорского замка.

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