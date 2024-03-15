Британовед ответила, станет ли принц Уильям королем после скандала с Кейт Эксперт Ананьева: слухи об измене принца Уильяма не скажутся на престолонаследии

Фото: IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press

Принц Уильям

Слухи об измене принца Уильяма никак не скажутся на вопросе его престолонаследия, заявила NEWS.ru руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева. По ее словам, есть закон, принятый парламентом и утвержденный монархом, согласно которому престол наследует старший ребенок в королевской семье.

Принц Уильям, вслед за ним принц Джордж, далее его сын и т. д. Распространившиеся слухи никак не скажутся, как и не сказались в ситуации с его отцом. Карл III взошел на престол, несмотря на скандал о его измене. История с принцессой Дианой никак не сказалась на вопросе его престолонаследия, — сказала Ананьева.

Издание Independent сообщало, что принцесса Уэльская могла исчезнуть, узнав об измене принца Уильяма. По данным издания, его сердце покорила бывшая модель Роуз Хэнбери, более известная как маркиза Чамли. Пресса также полагает, что Кейт Миддлтон могла узнать о появлении на свет внебрачного ребенка и покинуть неверного супруга.

Ранее Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после операции на брюшной полости. Фотографии супруги принца Уильяма опубликовал портал TMZ. Ее заметили в автомобиле недалеко от Виндзорского замка. На опубликованных снимках принцесса Уэльская в темных очках едет на пассажирском сиденье машины Audi, которой управляет ее мать.