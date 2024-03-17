Пугачева и Галкин: последние новости 17 марта, скандалы, возвращение

Фото: Аллы Пугачев

Максим Галкин, Алла Пугачева

Комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) во время гастролей по Израилю опубликовал фото с детьми, а скандальное поведение певицы Аллы Пугачевой в эмиграции связали с критикой ее семьи. Какие известны последние новости о них?

Как Лолита объяснила поведение Пугачевой в эмиграции

Певица Лолита Милявская заступилась за Аллу Пугачеву и объяснила причины ее скандального поведения после отъезда из России. По словам артистки, ее коллега могла бы вести спокойную и не медийную жизнь в эмиграции, если бы обсуждения в шоу-бизнесе и прессе не касались лично ее семьи.

«Это ее личное право. Она на пенсии очень давно. Мне кажется, не было бы такой ситуации, если бы не начали на нее нападать, оскорблять. Насколько я помню, Алла Борисовна не начала сразу вмешиваться, пока не начались оскорбления детей, что-то такое», — сказала Лолита в эфире YouTube-шоу «Повесточка».

Милявская также сообщила, что Пугачева «приложила руку» к ее карьере. По словам Лолиты, артистка регулярно ругала ее творчество, благодаря чему ей удалось добиться успеха.

«Если бы она меня хвалила, я бы растеклась, как лужа. А она всё время давала люлей. Раз в полгода увидишь, она сделает замечание. И ты идешь загруженный. Думаешь, думаешь. Она как певица и актриса — фундамент сегодняшней эстрады. Она очень подвинула нашу эстраду вперед», — добавила певица.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

Как Пугачева подставила актеров «Улиц разбитых фонарей»

Актер Алексей Нилов рассказал, что Алла Пугачева «отомстила» актерам сериала «Улицы разбитых фонарей» за то, что они пели ее песню «Позови меня с собой» в кадре.

«Она, кстати, нас подставила очень круто в Кремлевском дворце. Она говорит: «Поете мою песню?» Мы говорим: «Да, Алла Борисовна, вот так случилось». — «Ну хорошо. Ну пойдемте, сейчас вместе споем», — рассказал он в передаче RTVI «Легенда».

Актерам пришлось на кремлевской сцене исполнять припев песни «Мадам Брошкина» с бумажек с текстом, которые им раздали прямо во время выступления.

«Она нам отомстила, молодец, очень сильно», — отметил Нилов.

Актер также рассказал, что его коллеги не хотели петь «Позови меня с собой» на съемках из-за трагической судьбы автора песни Татьяны Снежиной, поэтому специально исполнили песню «злобно», однако она стала хитом среди поклонников сериала.

Где сейчас Пугачева и Галкин

Максим Галкин сейчас находится в гастрольном туре по Израилю. Накануне он выступил в городе Кармиэль, а 20 марта планирует дать концерт в Хайфе.

Точное местонахождение Пугачевой неизвестно. Артистка не делится геолокацией под постами в соцсетях. После отъезда из России пара вместе с детьми жила в Израиле, но в конце октября 2023 года перебралась на Кипр. Во время гастролей по израильским городам комик опубликовал в соцсетях фотографию с двойняшками Лизой и Гарри, однако он не уточнил, находятся ли его наследники рядом с ним.

В своем последнем видеообращении Алла Пугачева прокомментировала тему возвращения в РФ. Исполнительница заявила, что «нормальные люди» не планируют вновь жить на родине. При этом она обмолвилась, что если и приедет в Россию, то скажет все, что думает.

Читайте также:

Королевская семья Великобритании: последние новости 17 марта, Кейт, Уильям

«Понял, что погибаю из-за алкоголя»: куда пропал актер Антон Андросов

Малахов, развод с Семиным, отъезд из РФ: как живет певица Лена Василек