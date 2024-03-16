Составлен список артистов, ставших звездами благодаря Пугачевой Продюсер Рудченко: Укупник и Расторгуев стали звездами благодаря Пугачевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Зверев

Многие звезды российской поп-сцены получили известность благодаря содействию певицы Аллы Пугачевой, хотя она не занималась их продюсированием, поделился мнением с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, путевку на отечественную эстраду получали исполнители, которых Примадонна приглашала на свои мероприятия. В их числе оказались Сергей Зверев, Аркадий Укупник, Николай Расторгуев и другие.

Я бы не сказал, что Пугачева занималась активно продюсированием. Из тех, кого она вывела, Сергей Савин, которого уже, в принципе, никто не помнит, из телепроекта. По сути, она не лично помогла, а помогли ее мероприятия, куда приглашались артисты: Сергей Зверев, Аркадий Укупник выступали на ее «Рождественских встречах». Они получили благодаря этому огромный толчок в шоу-бизнесе, о них узнали, услышали, — объяснил Рудченко.

Он рассказал, что Пугачева посоветовала лидеру группы «Любэ» Николаю Расторгуеву выступать на концертах в военной форме. С тех пор артист так и не изменил свой сценический образ. Также певица помогла раскрутить песни многих авторов, отметил он.

Алла Борисовна пела песни Игоря Николаева, Ильи Резникова, Александра Шаганова, который был мало кому известен, Игоря Матвиенко, благодаря сотрудничеству с Пугачевой на «Рождественских встречах», где выступал их совместный проект «Любэ», то же самое было с «Иванушками», — напомнил Рудченко.

При этом эксперт отказался называть Пугачеву продюсером. Он признался, что не помнит за певицей продвижения тех или иных артистов.

У нее светился в «Рождественских встречах» Киркоров. Не она лично, а ее мероприятия, что она как редактор допустила их до своих проектов, — сказал эксперт.

Концертный директор певицы Пугачевой Елена Чупракова ранее заявила, что ей неизвестно, будет ли Примадонна голосовать на выборах президента России. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что не в курсе планов звезды.