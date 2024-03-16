«Я не имею права плакать»: почему Пугачева не ездит на кладбище к семье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева

Недавно в Сети появились кадры с кладбища, на котором похоронены родители и брат народной артистки СССР Аллы Пугачевой, их могилы выглядят заброшенными. Почему певица не ездит на кладбище, какие отношения у нее были с семьей?

Почему Пугачева не ездит на кладбище

Журналист издания aif.ru Екатерина Скрижалина посетила Кузьминское кладбище на юго-востоке Москвы, где захоронены родители и брат Примадонны. Репортер сняла видео, на котором могилы выглядят заброшенными.

Судя по кадрам, место захоронения брата певицы Евгения, а также родителей Зинаиды и Бориса Пугачевых давно никто не навещал. Надгробные плиты оказались завалены двухметровыми сугробами, одна из них потрескалась. Кроме того, журналистка обратила внимание, что около могил нет ни венков, ни цветов.

Журналистка выяснила у работников кладбища, что последний раз Примадонна была на кладбище еще до начала российской спецоперации. Очевидцы рассказали, что она посетила могилы без цветов и с трудом могла дойти до них.

«Совсем не приезжает, все забросила! Один раз была, как сейчас помню, до СВО. Кое-как вышла под руку с водителем из своего черного Rolls-Royce. <...> Она даже к могилам самостоятельно дойти не могла. Сотрудники кладбища помогали водителю ее довести под руки. Постояла несколько минут, даже без цветов, и уехала. Но все запомнили, что ходила она с трудом», — рассказал сотрудник кладбища.

Очевидцы предположили, что у Примадонны были проблемы с ногами.

Какие отношения были у Пугачевой с семьей

Пугачева родилась в семье фронтовиков Зинаиды Одеговой и Бориса Пугачева. После войны мать будущей певицы устроилась в заводской отдел кадров, а отец начал карьеру на обувной фабрике и быстро дорос до должности директора по сбыту. Первый ребенок пары Геннадий умер в младенчестве от дифтерии, поэтому появлению дочери на свет были очень рады.

В 1950 году родился брат Пугачевой Евгений. В детстве они были неразлучны, однако чем старше брат с сестрой становились, тем сильнее расходились их пути.

Первый раз Пугачева вышла замуж за Миколаса Орбакаса. Через некоторое время у пары родилась дочь Кристина, однако из-за постоянной занятости артистка оставляла наследницу родителям. Орбакайте тепло отзывалась о бабушке и впоследствии благодарила ее «за воспитание и пример благородства и любви».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кристина Орбакайте

«Воспитывала меня как раз бабушка. До 15 лет я жила у нее. В вопросах воспитания она придерживалась консервативных взглядов. Например, была твердо убеждена, что девочка должна обязательно учиться музыке, а мальчик — языкам. Но поскольку я была единственным ребенком, мне пришлось заниматься тем и другим. <...> Я безумно благодарна и бабушке, и маме за привитое мне трудолюбие, упорство», — откровенничала певица в интервью aif.ru.

Отец Пугачевой умер в 1982 году, а матери артистки не стало в 1986 году. Родительница ушла из жизни в возрасте 64 лет, когда Пугачева была на гастролях. Певица узнала о кончине матери прямо перед концертом, однако отменять выступление не стала. Закончив программу, Пугачева все же дала волю слезам.

Народный артист РФ Филипп Киркоров подтвердил слова бывшей жены в программе «Сегодня вечером» на Первом канале.

«Когда тебе сообщили о смерти мамы, ты ответила: „Будем считать, что я узнала это после концерта“. И вышла на сцену. И только в конце заплакала», — поделился исполнитель.

«Но я не имела права плакать», — ответила ему Пугачева.

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