«Понял, что погибаю из-за алкоголя»: куда пропал актер Антон Андросов

Фото: РИА Новости

Антон Андросов в роли Руслана Чутко в кадре из фильма «Плюмбум, или Опасная игра»

Актер Антон Андросов последний раз снимался в кино в 2001 году. Куда пропал артист, чем он занимается сейчас, как живет?

Чем известен Андросов

Антон Андросов родился 4 августа 1970 года в Москве. Он прославился в 16 лет, исполнив главную роль в фильме «Плюмбум, или Опасная игра».

«Мама-учитель и папа-инженер не приветствовали мое увлечение кино. У меня с детства язва желудка, я часто болел, пропускал школу. И однажды родители втайне от меня сказали сотрудникам „Мосфильма“, что я не могу сниматься по состоянию здоровья. Узнав об этом, я устроил страшный скандал. И родители „сломались“», — вспоминал Андросов.

В 1988 году он поступил в Московский химико-технологический институт.

«Не хотел идти в армию, так как было много предложений в кино. И хотя я прошел по конкурсу в Щепкинское училище, меня туда, как не отслужившего, не приняли. Пришлось пойти в МХТИ, где была военная кафедра. Как только ситуация изменилась, я перевелся во ВГИК на экономический», — рассказывал актер.

В кино Андросов начал сниматься случайно: когда-то в школу пришли с «Мосфильма» и спросили, кто хочет принять участие в кино.

«Они ужасно огорчились, когда никто из детей не изъявил желания блистать на экране. И тут я, худой, маленького роста, троечник, встал и сказал: „А можно я?“» — предложил он.

Актер снимался в проектах «Про любовь, дружбу и судьбу», «Запомните меня такой», «Беспредел», «Здравия желаю! или Бешеный дембель», «Квартира», «Досье детектива Дубровского» и других. Всего в его фильмографии 10 работ.

В начале 2000-х годов артист снимал кино для взрослых.

«Тогда мне казалось, что на этом можно зарабатывать. На самом деле руки погреть удалось пару лет, не больше. Такое кино стоит не меньше, чем обычные фильмы. А так как в кинотеатрах его не показывают, то и на проценты с проката рассчитывать не приходилось», — объяснял он.

Фото: РИА Новости Антон Андросов в роли Руслана Чутко в кадре из фильма «Плюмбум, или Опасная игра»

Что известно о личной жизни Андросова

Антон Андросов первый раз женился в 20-летнем возрасте. От этого брака у него есть взрослая дочь.

Вторая супруга — Ирина, историк по образованию.

Что известно об алкогольной зависимости Андросова

Антон Андросов признавался, что чуть не умер из-за пристрастия к алкоголю.

«Я алкоголик. Правда, завязавший. Раньше часто уходил в запой. Никто не верит, но однажды я выпил больше двух литров спирта. Остался жив только потому, что понял, что погибаю, и стал есть много круп, чтобы вывести отраву из организма. Остановиться можно, если вовремя признаться себе, что ты болен», — рассказывал актер.

Он также отмечал, что если бы пришлось начать жизнь заново, то он бы выбрал для поступления театральный и никогда бы не пил алкоголь.

Чем сейчас занимается Андросов

Последний раз Антон Андросов снимался в кино в 2001 году — тогда вышел сериал «Сезон охоты — 2» с его участием.

Сейчас он занимается съемками документальных фильмов по антропологии и археологии. Ему помогает его супруга, так как она историк по образованию.

Андросов признавался, что мечтает вернуться в большое кино, однако пока предложений от режиссеров не поступает.

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