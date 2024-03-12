«Впереди тюрьма, для чего жить?»: как сложилась судьба Владимира Долинского

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Владимир Долинский

Заслуженный артист России Владимир Долинский продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, за что актер сидел в тюрьме?

Чем известен Долинский

Владимир Долинский родился 20 апреля 1944 года в Москве. Учился в Театральном училище им. Б. В. Щукина.

В кино он дебютировал в 1969 году в фильме «В тринадцатом часу ночи». Также Долинский снимался в картинах «Побег из тюрьмы», «Д`Артьаньян и три мушкетера», «Тот самый Мюнхгаузен», «Зимняя вишня — 2», «Зимняя вишня — 3», «С новым счастьем!», «Ландыш серебристый», «На углу, у Патриарших — 3», «Красная площадь», «Анна», «Девочка с севера», «Ярик», «Тени Фаберже», «Москва, я люблю тебя!», «Курортный роман», «Анатомия убийства» и других.

Всего в фильмографии актера более 100 работ.

Что известно о личной жизни Долинского

Первой супругой Владимира Долинского была однокашница по училищу Валентина Шендрикова. Пара развелась спустя пару лет совместной жизни.

После этого Долинский встретил женщину по имени Наталья. Он принял ее с ребенком от бывшего возлюбленного. Чтобы заработать, актер заинтересовался валютными спекуляциями. За это его осудили на четыре года.

В тюрьме он пытался свести счеты с жизнью. Кроме того, Наталья спустя несколько месяцев после ареста Долинского уже привела в дом другого мужчину. Об этом артисту рассказала мама.

«Я так верил в Наташку. Впереди четыре года тюрьмы, ее нет. Во имя чего жить?» — вспоминал он в программе «Судьба человека».

Следующей женой Долинского была Татьяна, историк по профессии. Этот брак разрушила трагедия — смерть сына, который родился восьмимесячным.

«На третий день он умер. Мы даже ему имя придумали — Артем», — говорил артист.

Четвертый брак Долинского был фиктивным — он узаконил отношения с женщиной, которой помог перебраться в Москву.

Сейчас актер женат на Наталье Волковой. Она родила ему дочь Полину. Супруги вместе уже более 30 лет.

В программе «Секрет на миллион» Долинский признавался, что жена чуть не ушла от него из-за того, что он увлекся актрисой театра и у них завязался роман. Однако Наталья смогла простить супруга.

«Поля была еще маленькая, Наташа кормила ее грудью. Ей было не до меня. И я увлекся. До сих пор благодарю Наталью, что она так поступила. Она сохранила нашей дочери отца, нашу семью. Она уже тогда подарила мне сегодняшнего внука», — рассказывал Долинский.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Долинский с супругой Ириной на церемонии закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля

Чем сейчас занимается Долинский

Владимир Долинский продолжает творческую деятельность. Сейчас он задействован в спектаклях «За двумя зайцами» и «12».

В 2022 году артист снялся в проектах «Красная Шапочка», «Ампир V», «Танцы на высоте!», «Наследство», «Провинциальный детектив», «Озеро времени» и «Бедные Абрамовичи».

В скором времени также должна выйти картина «Зимняя вишня — 4» с его участием.

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