«Мне надо было уехать из России»: как сейчас живет актер Андрей Свиридов

Фото: vk.com/id26900991

Андрей Свиридов

Актер Андрей Свиридов прославился благодаря роли Гены в сериалах «Универ» и «СашаТаня». В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Свиридов

Андрей Свиридов родился 27 марта 1975 года в Могилеве.

В 1994 году он поступил в Университет Джорджа Вашингтона и провел там три года, выступая за местную команду. Проживая в Лос-Анджелесе, обучался в актерской школе.

В 2022 году Свиридов получил еще одно образование, отучившись в РАНХиГСе.

Благодаря высокому росту (2,12 м) он начал карьеру в баскетболе. Свиридов — мастер спорта Белоруссии по баскетболу, двукратный чемпион СССР среди молодежи, чемпион СНГ среди молодежи, чемпион Белоруссии, победитель молодежного чемпионата Европы.

Переехав в США, выступал за университетскую баскетбольную команду, но в 25-летнем возрасте ушел из спорта из-за травмы.

«В Америку впервые занесло еще по спорту. После того как мы выиграли молодежный чемпионат Европы в 1994 году, с Сашей Кулем уехали за океан учиться. Потом работал года полтора на студии „Дисней“ охранником. Познакомился со многими звездами», — вспоминал он.

Благодаря этой подработке Свиридов побывал на десятках мировых премьер, охранял звездных гостей и встречал их у лимузинов. Среди его подопечных были Дженнифер Лопес, Холли Берри, Джон Траволта и другие артисты.

Именно в Америке актер впервые снялся в кино. Также он принимал участие в клипах Энрике Иглесиаса и Робби Уильямса.

«Для того чтобы сниматься в России, мне надо было уехать в Голливуд! Такое вот кино», — отмечал Свиридов.

Фото: vk.com/id26900991 Алексей Климушкин и Андрей Свиридов

Возвращение в Россию произошло благодаря актеру Андрею Краско, который пообещал ему помочь с жильем и ролями.

Известность Свиридову принесла роль Гены в ситкомах «Универ» и «СашаТаня». Также он снимался в проектах «Обитаемый остров», «Солдаты 14», «Самый лучший фильм — 2», «Москва, я люблю тебя!», «Закрытая школа», «Zолушка», «Кукловоды», «Гоша», «Гороскоп на удачу», «Триггер», «Полярный» и других.

Всего в фильмографии артиста более 80 работ.

Что известно о личной жизни Свиридова

Первый раз Андрей Свиридов женился в молодости, но отношения долго не продлились — супруга ушла от него после того, как он завершил карьеру баскетболиста.

На съемках сериала «Универ» актер познакомился с Аполлинарией Бейлик, которая снималась в массовке. В 2014 году пара поженилась. В 2020 году стало известно, что супруги развелись.

«Ребята расстались полгода назад. Наверное, их чувства просто угасли. Тяжелее развод пережил Андрей. Это только со стороны кажется, что он большой и сильный, в душе же — ранимый и чувствительный», — рассказывал источник изданию StarHit.

Чем Свиридов занимается сейчас

Андрей Свиридов продолжает творческую деятельность. Сейчас на канале ТНТ выходят новые серии сериала «СашаТаня».

Кроме того, в 2023 году он снялся в проектах «Быть», «Разрешите обратиться» и «Кино про бандитов». В том же году артист принял участие в шоу «Новые звезды в Африке».

Недавно состоялась премьера сериала «Камера Мотор», в которой сыграл Свиридов. В скором времени также должна выйти картина «В потоке трех стихий» с его участием.

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