Актер Андрей Гайдулян: как сейчас живет, кого в «СашеТане» играет его жена

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Андрей Гайдулян

Актер Андрей Гайдулян прославился благодаря роли Саши Сергеева в сериале «Универ». Какие последние новости о нем выходили, чем он занимается сейчас?

Чем известен Гайдулян

Андрей Гайдулян родился 12 апреля 1984 года в Кишиневе. Учился в Институте современного искусства на платном отделении.

«Я был настолько наглым и самоуверенным, что серьезно думал: в Москве меня ждут с распростертыми объятиями. И когда получил от ворот поворот сначала в „Щуке“, а потом в РАТИ, это были сильнейшие удары по самолюбию», — вспоминал он.

В кино Гайдулян дебютировал в 2004 году в сериале «Кулагин и партнеры». Известность ему принесла роль Саши Сергеева в ситкомах «Универ», «Универ. Новая общага» и «СашаТаня».

Также актер снимался в проектах «Полный контакт», «Друзья друзей», «Медсестра», «Zомбоящик», «Красные пророчества» и других. Всего в фильмографии Гайдуляна на данный момент 15 работ.

Что известно о личной жизни Гайдуляна

В студенческие годы Андрей Гайдулян встречался с однокурсницей по имени Римма. Вскоре отношения прекратились, однако девушка забеременела, и пара снова стала жить вместе. Попытка совместной жизни не удалась, после рождения сына Федора Гайдулян окончательно расстался с Риммой.

В 2016 году он женился на актрисе Диане Очиловой. Спустя год пара развелась. Артистка намекала, что союз распался из-за неверности Гайдуляна и его увлечения актрисой Александрой Велескевич, однако он подобное отрицал.

По данным СМИ, Гайдулян тайно женился на Велескевич в 2018 году. Церемония прошла в Лас-Вегасе.

«Меня совсем не напрягает что-то приготовить вместо жены, а иногда я, наоборот, требую, чтобы мне приготовили ужин, когда я уставший вернулся с работы. Но я спокойно могу делать традиционно женские вещи. Это мое личное настроение, но тенденцию на стирание границ я совершенно не одобряю», — рассказывал актер.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Андрей Гайдулян с женой

Что известно о болезни Гайдуляна

В 2015 году у Андрея Гайдуляна диагностировали лимфому Ходжкина. Лечение артист проходил в Германии.

В 2016 году Гайдулян вернулся в Россию и сообщил, что смог победить рак. Он отмечал, что справиться с недугом ему помогла вера — он регулярно посещал церковь и молился.

Чем сейчас занимается Гайдулян

Андрей Гайдулян продолжает творческую деятельность. Сейчас на канале ТНТ идет новый сезон ситкома «СашаТаня». В проекте также принимает участие супруга артиста, которая играет учительницу Алеши, сына главных героев.

В 2022 году Гайдулян снялся в комедии «СамоИрония судьбы». В скором времени должна выйти картина My Opia: The Garden of Venus с участием Гайдуляна, снятая в США.

Помимо этого, артист играет в театре. Сейчас он задействован в постановках «Номер 13», «Чудо в большом городе», «Дуэнья» и «Сказ про Федота-стрельца».

Читайте также:

«Он звонил и умолял о помощи»: куда и почему пропал актер Игорь Шавлак

Бурунов, Путин, молодая возлюбленная: как сейчас живет Леонардо Ди Каприо

Поддержка СВО и два развода: куда пропал Гоша из «Универа» Алексей Гаврилов