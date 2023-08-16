Поддержка СВО и два развода: куда пропал «Гоша из Универа» Алексей Гаврилов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Гаврилов

Алексей Гаврилов прославился благодаря сериалу «Универ», где он исполнил роль Гоши Рудковского. Однако после ухода из проекта актера редко можно увидеть в кино — он ушел в предпринимательство и даже уезжал в Таиланд вместе с первой женой. Как сейчас живет звезда «Универа» и чем он занимается?

Чем известен Алексей Гаврилов

Алексей Гаврилов родился 6 августа 1983 года в семье военного, поэтому семья часто переезжала. Актер рассказывал, что помнит, как рухнул Советский Союз и каким тяжелым было его детство в Крыму.

«Я помню 4 года полного ада в Крыму с 1990 по 1994 год: не было ни света, ни газа, ни воды, я делал уроки под керосинкой и купался в холодной воде. Помню бандитов, националистов. Я видел, как убивают людей на улицах, и ничего не мог сделать», — вспоминал он в интервью Светлане Баласанян.

В конце 1994 года семья Гаврилова переехала в Москву. Отец хотел, чтобы мальчик тоже стал военным, однако он, видя военную жизнь изнутри, выбрал другой путь и решил стать актером. Поступить в театральный вуз ему удалось только с третьего раза — он учился во ВГИКе в мастерской Алексея Баталова. Впервые в кино Гаврилов появился в 2004 году, сыграв одну из ролей в короткометражке «Шагнувшие в войну». Также артиста можно увидеть в сериалах «Любовь как любовь», «Морская душа», «Сваха» и «Любовь моя» и картине «Путешествие с домашними животными». Популярность пришла к нему после выхода сериала «Универ» в 2008 году. Спустя время актеру пришлось покинуть проект из-за проблем со здоровьем.

«Я был вегетарианцем, у организма было истощение. Тогда мы с авторами прописали историю о том, что Гоша уйдет в армию, чтобы, если вдруг что, он мог вернуться», — объяснял Гаврилов.

Герой актера Гоша Рудковский возвращался в «Универ», а также снимался в спин-оффе сериала «СашаТаня». Он окончательно покинул проект в 2016 году, поскольку понял, что перерос своего персонажа. Также ему не были близки ценности, которые пропагандировал его герой.

«Причин ухода из „СашаТаня“ несколько. Во-первых, нечего было играть, у Гоши было мало эпизодов, а у меня уже началась жизнь в Таиланде. Во-вторых, то, что пропагандировал мой герой, мне не было близко. Я интересуюсь геополитикой, у меня много друзей, связанных с околокремлевской деятельностью, а меня ассоциировали с Гошей», — комментировал актер.

Как сейчас живет Алексей Гаврилов

Алексей Гаврилов был женат дважды. В 2015 году он сыграл свадьбу с инструктором по йоге Мариной Мельниковой, вместе с которой переехал в Таиланд. Вскоре у них родился сын Соломон. В 2020 году пара развелась, и артист вернулся в Россию. Спустя время Гаврилов женился на Мари Кирти. Она подарила актеру второго сына Рами, но в этом году супруги приняли решение расстаться.

«Мы с Машей очень разные. Я уверен, что мы соединились только ради того, чтобы на свет появился наш сын Рами. Он удивительный. В два месяца он уже все понимал, кивал, осознавал. А мы с Машей как личности очень разные. Плюс у нас большая разница в возрасте», — делился Гаврилов.

Он отмечал, что сейчас больше ушел в предпринимательство, чем в актерскую сферу. Своим самым успешным проектом Гаврилов считает Lucky Star Group. У него есть бизнес не только в России, но и за границей. Кроме того, звезда «Универа» увлекается политикой — в 2021 году он принял участие в видеоролике партии «Новые люди». Также Гаврилов активно поддерживает спецоперацию и не понимает коллег, которые осуждают действия РФ.

«Я не понимаю, как можно быть против действий российских властей. Я слишком хорошо знаю историю, чтобы быть против. У РФ не было другого выхода, кроме как начать спецоперацию», — говорил он.

Гаврилов признавался, что хочет вернуться в кинематограф, но в качестве продюсера. Ему интересно снимать проекты. Недавно он рассказал в соцсетях, что принимает участие в сериале «Бедный олигарх 2» вместе с Владимиром Сычевым и Максимом Лагашкиным.

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