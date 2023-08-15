Наша Мымра: куда пропала Алиса Фрейндлих, собирается ли уехать из России

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Актриса Алиса Фрейндлих

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих перестала вести публичный образ жизни после перенесенного коронавируса в тяжелой форме в 2021 году. Как сейчас живет звезда фильмов «Служебный роман» и «Д’Артаньян и три мушкетера», чем она занимается?

Как сейчас живет Алиса Фрейндлих

Алиса Фрейндлих живет в Санкт-Петербурге на улице Рубинштейна. Свободное время она предпочитает проводить с семьей на даче в поселке Комарово, земельный участок в котором получила по распоряжению Законодательного собрания как почетный гражданин города.

«Почти деревенский домик, который мы старались поддержать. Я насажала там столько деревьев сама, так что теперь они окружают дом, как в чаше», — рассказала она в программе «Ты не поверишь!».

Фрейндлих старается много времени проводить с дочерью Варварой и внуками. Она призналась, что пытается наверстать все то время, когда отсутствовала дома из-за работы.

«Я устаю от публичности и очень люблю проводить время, общаясь с дочерью и внуками. Может быть, даже слегка перебираю по части общения. Все стараюсь наверстать упущенное, ведь в детстве с моей дочерью чаще были бабушка и нянька. Есть так много вещей, о которых хочется рассказать. Я же прожила длинную жизнь, обидно уносить весь этот опыт с собой. Вот и делюсь с дочерью пережитым, делая это даже с некоторой торопливостью», — делилась актриса с «Вокруг ТВ».

В 2021 году Фрейндлих перенесла коронавирус в тяжелой форме. Она оказалась в реанимации с 80% поражения легких. Врачи больше месяца боролись за ее жизнь. Спустя три месяца после выписки из больницы артистка вернулась к репетициям в Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова, в спектаклях которого задействована по сей день.

На основной сцене БДТ Фрейндлих можно увидеть в постановках «Война и мир Толстого», «Лето одного года» и «Дядюшкин сон». На второй сцене БДТ она играет главную роль в спектакле «Алиса».

Как Фрейндлих относится к эмиграции

Алиса Фрейндлих рассказала, что раньше любила отдыхать за границей, в особенности в Италии, где обзавелась друзьями. После начала спецоперации на Украине возможности путешествовать по миру сократились, но эмигрировать из России актриса не собирается.

«Боже сохрани! Моя профессия замешана на русской культуре, русском языке. Где бы я могла найти свое пространство? Нигде! Слово — мой инструмент», — заявила Фрейндлих в YouTube-шоу «Белый шум».

Изоляции русской культуры от мира артистка не чувствует. Она заверила, что в общении с иностранцами у нее никогда не возникало проблем — ни раньше, ни сейчас.

«Сейчас сижу здесь, в русской географии, окруженная русскими зрителями», — отметила Фрейндлих.

Чем известна Алиса Фрейндлих

Актриса родилась в Ленинграде в 1934 году в семье актера Бруно Артуровича Фрейндлих. Когда ей исполнилось шесть лет, родители развелись. Отец уехал на гастроли в Ташкент, а Алиса с матерью и бабушкой остались в блокадном Ленинграде. В 1945-м семья артистки переехала к родственникам в Таллин, там они прожили три года, потом вернулись в Ленинград.

Свой путь к сцене артистка начала в детстве. В школе она попала в театральный кружок под руководством актрисы Марии Призван-Соколовой. В 1953 году поступила в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. Во время обучения начала сниматься в кино и выступать на сцене, спустя несколько лет стала ведущей актрисой театра им. Ленсовета.

На сегодняшний день на счету 88-летней актрисы более 30 ролей в кино. Большую известность ей принес фильм «Служебный роман», после успеха которого Фрейндлих стали приглашать на главные роли. Так, она снималась в картинах «Опасный возраст», «Сталкер», «Жестокий романс», «Тайна Снежной Королевы». Последние 40 лет Алиса Фрейндлих является примой БДТ.

Читайте также:

Куда пропала звезда «Кавказской пленницы» Варлей: где живет, чем занимается

«На меня наложено проклятие ситкома»: куда пропал звезда «Ворониных» Дронов

Домогательства и брак с нелюбимым: какой была личная жизнь Веры Васильевой