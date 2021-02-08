Сильно похудела: стало известно о состоянии Фрейндлих из-за тяжёлой болезни

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих могут выписать из больницы через неделю или чуть позже. Об этом сообщили источники в петербургской клинике, где актриса проходит восстановление после перенесённого коронавируса.
Главное условие: чтобы в состоянии здоровья звезды театра и кино сохранялась положительная динамика,
86-летнюю Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л.Г. Соколова 25 декабря. При этом поражение лёгких у неё стремительно развивалось — с 30% до 90%. Длительное время актриса находилась в реанимации.
При этом каких-либо гарантий медики не давали: в молодости Фрейндлих перенесла туберкулёз, долго лечилась и, как следствие, у неё слабые лёгкие. При этом, являясь заядлой курильщицей, в течение всего лечения артистка просила сигареты. До болезни она выкуривала по две пачки в день, однако в больнице ей пришлось проявить силу воли.
Спустя месяц после госпитализации, как писал NEWS.ru, Фрейндлих перевели из реанимации в палату интенсивной терапии, при этом к ней приставили сиделку. В начале февраля стало известно, что она получила отрицательный тест на коронавирус.
После этого врачи приняли решение перевести актрису в обычную палату повышенной комфортности.