Алису Фрейндлих перевели из реанимации в лечебное отделение

https://static.news.ru/photo/949d85a8-5fcb-11eb-a9ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заболевшую новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) советскую и российскую актрису Алису Фрейндлих перевели из реанимационного отделения в лечебное, рассказала журналистам пресс-секретарь Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова Анастасия Клобукова.

По её словам, состояние пациентки значительно улучшилось. Кроме того, артистка продолжит заниматься лечебной физической культурой, получать кислородную поддержку, а также лёгкую лекарственную терапию, пишет РБК.

Фрейндлих находится в одной из больниц Санкт-Петербурга. К её лечению привлекли московских врачей. Об этом рассказали в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре им. Соколова. Отмечается, что у актрисы уже имеется положительная динамика к выздоровлению. На рентгеновском снимке видно, что в верхних долях лёгких вирус начал отступать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Института религии и политики (ИРП) Александр Игнатенко скончался после перенесённой коронавирусной инфекции нового типа. Ему было 73 года. В течение последнего месяца он находился в лечебном учреждении. Учёный занимался исследованиями арабо-мусульманской мысли эпохи Средних веков, открыл миру труды в жанре «поучений владыкам».