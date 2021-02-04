Фрейндлих получила отрицательный тест на коронавирус

https://static.news.ru/photo/2faa3eda-66dc-11eb-a0ad-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Состояние народной артистки СССР Алисы Фрейндлих значительно улучшилось, её тест на COVID-19 показал отрицательный результат, однако пока она продолжает оставаться в больнице.

Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом в Северо-Западный окружной научно-клинический центр им. Соколова 25 декабря.

Алиса Бруновна прошла очередное контрольное обследование, которое показало серьёзные улучшения состояния лёгких. Тест на коронавирус отрицательный. Алиса Бруновна пока остаётся в больнице, — сообщили РИА Новости в Большом драматическом театре им. Товстоногова.

В театре также уточнили, что врачи отмечают положительную динамику в состоянии 86-летней артистки и если так будет продолжаться дальше, то её скоро выпишут.

Как писал NEWS.ru, Алису Фрейндлих перевели из реанимационного отделения в лечебное 26 января. Её состояние значительно улучшилось. Артистка занимается лечебной физкультурой, продолжает получать кислородную поддержку, а также лёгкую лекарственную терапию. У актрисы наметилась положительная динамика к выздоровлению. На рентгеновском снимке видно, что в верхних долях лёгких вирус начал отступать.

От коронавируса Фрейндлих сначала неделю лечилась дома, потом её госпитализировали на машине скорой помощи.