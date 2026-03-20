20 марта 2026 в 19:38

Стало известно, когда Фрейндлих вернется на сцену БДТ

Фрейндлих вернется на сцену БДТ 8 апреля

Алиса Фрейндлих Алиса Фрейндлих Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Актриса Алиса Фрейндлих после годичного перерыва вновь выйдет на сцену Большого драматического театра имени Товстоногова, сообщила пресс-служба БДТ. 8 апреля народная артистка СССР примет участие в концерте «Она и музыка, и слово…» на Основной сцене вместе с Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова.

В этом вечере музыка и поэзия соединятся в единую сценическую партитуру. Стихи зазвучат как продолжение музыкальной фразы, а музыка станет пространством, в котором слово раскрывает новые оттенки смысла и чувства, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе комитета по культуре Санкт-Петербурга сообщили о назначении Алексея Фрадина на пост директора театра имени Ленсовета. С 2006 года он руководил Ледовым театром, затем возглавлял детский музыкальный театр «Зазеркалье», а с 2015 года был директором Театра комедии имени Н. П. Акимова.

Кроме того, глава Северной столицы Александр Беглов объявил о том, что новым художественным руководителем Михайловского театра назначен народный артист РФ, оперный исполнитель и режиссер Ильдар Абдразаков. Предшественник Абдразакова на этом посту Владимир Кехман покинул должность в январе текущего года.

