27 января 2026 в 00:29

«Нужен "горшочник"»: Фрейндлих назвала отличие молодости от старости

Фрейндлих заявила, что в старости хочется выращивать герань

Алиса Фрейндлих Алиса Фрейндлих Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press
Молодость — время, когда хочется получать навыки, заявила 91-летняя актриса Алиса Фрейндлих. По ее словам, в зрелости ситуация иная — хочется накопленные знания отдавать, старость же отличается тягой к простым и близким отношениям, передает Life.ru.

Пока ты молода, то хочешь получать и учиться. Ты зрелая и уже многому научилась, тебе хочется этим делиться, отдавать энергию. А потом, когда ты уже старенькая, нужен рядом такой же «горшочник», чтобы вместе выращивать герань, – отметила 91-летняя актриса.

Ранее стало известно, что партия «Новые люди» пригласила в Государственную думу ведущих специалистов в области геронтологии и гериатрии для участия в круглом столе на тему «Этические аспекты радикального продления жизни: создание кодекса разработчиков геропротекторов». Политики и ученые обсудили возможность создания документа, который взял бы на себя роль ориентира для производителей антивозрастных препаратов.

Тем временем министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что создание способного замедлить старение универсального средства остается крайне сложной задачей, поскольку на продолжительность жизни влияет целый ряд факторов. При этом одним из важнейших направлений в исследованиях долголетия является регуляция иммунной системы.

