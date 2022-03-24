Мымра вместо Малефисенты: «голливудский ширпотреб» заменили советским кино

24 марта кинокомедия Эльдара Рязанова «Служебный роман» (1977) вышла в повторный прокат, заметно опустевший после ухода западных компаний с российского рынка из-за спецоперации на Украине. NEWS.ru узнал впечатления первых зрителей от созерцания Мымры и Новосельцева под попкорн на большом экране, ознакомился со списком предстоящих старых-новых премьер и выслушал диаметрально противоположные мнения киноэкспертов о перспективах «второго пришествия киношедевров».

«Не знаю, кто такие Фрейндлих и Ахеджакова, но кино хорошее»

Накануне официального старта повторного проката «Служебного романа» в кинотеатре «Формула кино ЦДМ» состоялся специальный показ комедии Эльдара Рязанова. Зал был полон зрителями. Пришедшие с привычным попкорном молодые люди признались журналисту NEWS.ru, что являются студентами творческих вузов Москвы.

Одна из зрительниц — Ирина Гаджиева — рассказала, что учится в Высшей школе телевидения «Останкино» и посмотреть «Служебный роман» на большом экране ей и её однокурсникам посоветовал педагог, ведущий Первого канала Дмитрий Хаустов.

Дмитрий Хаустов сообщил нам о предстоящей премьере и пригласил сюда. Он рассказал, что недавно посмотрел на большом экране фильм «Иван Васильевич меняет профессию» и остался в восторге, увидев огромное количество нюансов, которые невозможно рассмотреть на маленьком экране. А на большом это стало возможным, — рассказала Ирина Гаджиева.

Студентка призналась, что видела фильм с Андреем Мягковым и Алисой Фрейндлих лишь однажды, ещё в детстве. По её словам, это было 8 марта: девочка хотела включить музыкальный канал, но «мама не разрешила и сказала, что мы будем смотреть „Служебный роман“ всей семьёй».

Пришлось смотреть. В силу юного возраста я тогда мало что в этом кино поняла. Главная героиня показалась мне совсем страшненькой. Ещё запомнилась секретарша (Верочка в исполнении народной артистки России Лии Ахеджаковой. — NEWS.ru), которая спрашивала про сапоги, вот она клёвая. Ну и сама история, думаю, актуальна в наши дни: я знаю людей, которые крутят лав-стори на работе, — добавила зрительница.

Она призналась, что не знает, «кто такие Алиса Фрейндлих и Лия Ахеджакова», но считает кино хорошим. Другие студенты назвали любимыми героями фильма «секретаршу с сапогами» и «мужика, который девушкам под юбки заглядывал» (Бубликов в исполнении народного артиста РСФСР Петра Щербакова (1929-1992)).

Кадр из фильма «Василиса прекрасная» kinopoisk.ru

Какие ещё советские фильмы покажут в кинотеатрах?

Член гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России Вячеслав Шмыров рассказал в беседе с NEWS.ru, что эксперимент с показом советских фильмов в российских кинотеатрах начался ещё до начала спецоперации на Украине и ухода голливудских студий — в период пандемии.

Уже тогда американские мейджоры стали сдерживать выход высокобюджетных картин в прокат. Вместо них появилось очень много старых фильмов, снятых не только в СССР, но и других странах. И сейчас есть избыток этих старых картин, — отметил кинокритик.

Соответствующий спецпроект «Каро.Арт» запустила, например, сеть кинотеатров «Каро»: наряду с новинками в её залах демонстрируют киноклассику и культовые фильмы современности. Так, на неделе с 24 марта на смену сказке Александра Роу «Василиса прекрасная» (1939) пришли «Брат» (1997) и «Брат 2» (2000). Ретроспективу фильмов Алексея Балабанова предлагает в апреле зрителям и сеть «Киномакс»: «Про уродов и людей» (1998), «Морфий» (2008), «Мне не больно» (2006), «Кочераг» (2010) и другие.

«Служебный роман» повторно вышел на большой экран в рамках совместного проекта компании «Арткино прокат», киноконцерна «Мосфильм» и сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино». До этого зрители увидели комедии Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» (1964), Георгия Данелии «Кин-дза-дза!» (1986), Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), историческую драму Карена Шахназарова «Цареубийца» (1991), мелодраму Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (1979).

В ближайших планах — «Война и мир» Сергея Бондарчука (1967), «Илья Муромец» Александра Птушко (1956), «Иваново детство» (1962) Андрея Тарковского, «Мы из джаза» (1983) Карена Шахназарова, «Самая обаятельная и привлекательная» (1985) Геральда Бежанова, «Холодное лето пятьдесят третьего...» (1987) Александра Прошкина и другие фильмы, прошедшие цифровую реставрацию изображения и звука.

Руководитель компании «Арткино прокат», режиссёр, киновед Сергей Тютин признался NEWS.ru, что идея импортозамещения голливудских фильмов в отечественном прокате шедеврами советского кино пришла ему год назад во время съезда представителей художественных кинотеатров, который проходил в Воронеже.

Этот съезд проходил в России впервые за 30 лет. Участники обсуждали многие вопросы, в том числе возможность показывать на больших экранах действительно качественное кино взамен голливудского ширпотреба. Этот вопрос был важным для всех участников съезда, — подчеркнул Сергей Тютин.

По его словам, опыт демонстрации советских фильмов он начал с небольшого кинотеатра «Мир искусства» в Москве, после чего, убедившись в успехе эксперимента, сумел договориться с крупными партнёрами. И теперь «Служебный роман» покажут в 35 городах.

Сергей Тютин отметил, что был лично знаком с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым (1938-2021). На вопрос о том, почему тот не снимается в современных фильмах, актёр отвечал, что «нынешнее кино какое-то не совсем российское, будто оно повернулось к нам затылком, и на этом затылке нарисовали американскую рожицу».

Действительно, в наших кинотеатрах до недавнего времени показывали почти одно только американское кино. Но теперь западные картины ушли. И это событие нужно отмечать как наш общий праздник — освобождение российских кинотеатров от голливудского ширпотреба. Смотрите наше, хорошее! — призвал киновед.

Кадр из фильма «Служебный роман» Global Look Press

«Молодёжь не удастся привлечь по команде, если она воспитана на Marvel»

Практика повторного проката советских фильмов вызвала неоднозначную оценку в профессиональном сообществе. Александр Панкратов-Чёрный заявил NEWS.ru, что приветствует идею. По мнению актёра «народ пойдёт на хорошие фильмы», даже несмотря на то, что многие уже не раз видели их по телевидению и в Интернете.

На творческих встречах зрители всегда задают вопросы, как снимался фильм «Мы из джаза», как Карен Шахназарова рискнул утвердить меня на роль Стёпы Грушко без музыкального слуха. Рад, что мои картины будут идти в кино. Значит, не зря работали, — сказал Александр Панкратов-Чёрный.

Исполнившая роль Ольги Рыжовой в «Служебном романе» Светлана Немоляева признала, что будет непросто заставить молодёжь, составляющую наиболее активную часть аудитории кинотеатров, одним призывом идти смотреть советское кино. Она предложила «рассказывать о шедеврах Михалкова, Тарковского, Рязанова в школах и институтах, чтобы вызвать интерес».

Пасынок Эльдара Рязанова, декан режиссёрского факультета ВГИКа Николай Скуйбин согласился с актрисой, заявив NEWS.ru, что «молодёжь не удастся привлечь по команде, если она воспитана на Marvel и приучена смотреть фильмы чуть ли не в телефоне». По словам Скуйбина, советское кино даже сегодня может быть коммерчески успешным, но для этого понадобится изменить систему проката в стране.

До сих пор прокатчики показывали фильмы в расчёте на максимальные кассовые сборы в течение недели. Затем картина выбрасывалась на помойку, и они начали показывать следующую. При этом картины Тарковского давали в прокате гигантские цифры. Советское кино и сегодня может быть коммерчески успешным проектом, просто оно работает при другом способе показа зрителям: надо дать ему возможность поработать более длительный период, — подчеркнул Николай Скуйбин.

Эксперт добавил, что «масса людей не видели того же Тарковского на большом экране, а это совсем другие ощущения». Фильмы советских режиссёров, объяснил он, «рассчитаны на то, чтобы их смотрели в зале, в общем эмоциональном поле».

Но к этому надо приучить, к этому надо прийти. Это не произойдёт одномоментно. Если идею повторного проката разумно реализовать, то да, это пойдёт на благо, — считает пасынок Эльдара Рязанова.

Кадр из фильма «Холодное лето пятьдесят третьего...» kinopoisk.ru

«Голливуд никто никогда не заменит. Глупость думать, что может быть иначе»

Однако есть и другие мнения. Режиссёр Александр Прошкин, чей фильм «Холодное лето пятьдесят третьего...» вскоре также должен выйти в повторный прокат, заявил NEWS.ru, что относится к идее весьма скептически. Имея в виду ситуацию на Украине, он высказал мнение, что «всем сейчас не до кино».

Усомнился в жизнеспособности «попытки задрапировать дырку в прокате фильмами Балабанова» и кинокритик Вячеслав Шмыров. Он призвал не забывать, что «молодёжь идёт на звёзд, которых она знает, а Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков для неё — звёзды дедушек и бабушек».

И потом, Голливуд никто никогда не заменит. Большая глупость считать, что может быть иначе. То, что снимается при господдержке, не имеет связи со зрителями. В нормальном кинематографе (это, кстати, относится и к СССР) существует соцзаказ, влияние публики на то, что она смотрит. А сегодня эта связь отсутствует, — отметил кинокритик.

По его мнению, в последние годы «государство внедряет сюжеты, которые касаются Великой Отечественной войны и побед в советском спорте». Эксперт заключил, что кинопродюсеры «прекрасно понимают, что сегодня на это дают деньги, и выстраивается очередь».

Идею показывать старое советское кино Вячеслав Шмыров счёл благородной, но обратил внимание, что если во время пандемии киношедевры «вписывались в современные фильмы», то теперь ввиду отсутствия западных новинок и небольшого числа отечественных премьер «мы рискуем получить в прокате исключительно ретроконтент».