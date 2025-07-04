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04 июля 2025 в 12:27

Стало известно об ударе по тыловой базе ВСУ в Краматорске

«ВД»: по тыловой базе ВСУ на территории Краматорска нанесен ракетный удар

ВВС РФ ВВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ракетному удару подверглась тыловая база Вооруженных сил Украины на территории Краматорска в Донецкой Народной Республике, передает Telegram-канал «Военное дело». Сведений о потерях ВСУ на данный момент нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Нанесен ракетный удар по тыловой базе ВСУ в Краматорске (ДНР). Местные сообщают о большом количестве машин скорой помощи, — указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что рекордные 539 дронов-камикадзе «Герань-2» атаковали цели на территории Украины в ночь на 4 июля. Основным направлением удара стал Киев. Кроме того, ВС РФ нанесли удар с помощью одной ракеты «Кинжал», также они запустили шесть баллистических «Искандеров» и четыре крылатые ракеты. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц заявил, что российские войска продолжают выполнение целей и задач специальной военной операции, и в ее рамках основное направление для них — Донбасс. По его словам, украинские военные там оказывают серьезное сопротивление.

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