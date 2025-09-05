Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 18:04

ДНР заключила меморандумы с иностранными компаниями

ДНР подписала меморандумы с китайской и двумя европейскими компаниями

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Правительство Донецкой Народной Республики подписало три меморандума о сотрудничестве с иностранными компаниями на Восточном экономическом форуме, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Вадим Матиенко. Среди них — китайская компания BEIJING ANORIA TECHNOLOGY LTD., работающая в сфере энергетики, и две европейские компании.

Коллеги из китайской компании BEIJING ANORIA TECHNOLOGY LTD., работающей в сфере энергетики, уже готовы поставлять оборудование на территорию нашего региона, закупать необходимые им комплектующие у нас. Касательно подписания меморандумов с европейскими компаниями. Одна — из компаний стран Евросоюза, вторая – из Восточной Европы, — заключил Матиенко.

Он также отметил, что представители европейских компаний приняли участие в работе ВЭФ, несмотря на политическую позицию руководства своих государств, чтобы договориться о развитии сотрудничества с ДНР.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многие западные компании стремятся вернуться в РФ. Политик отметил, что фирмы, понесшие убытки, ждут снятия санкций, а оставшиеся в стране участники рынка активно расширяют сотрудничество.

ДНР
меморандумы
компании
сотрудничество
