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04 июля 2025 в 12:30

Волочкова объяснила, почему до сих пор не замужем

Волочкова заявила, что встретить подходящего под ее параметры избранника сложно

Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с НСН рассказала, что ей непросто встретить избранника, который смог бы подойти под все ее параметры. Она призналась, что ценит настоящих, добрых, благородных и «мощных по масштабу личности и духа» мужчин.

Искренность — это сегодня очень редкое качество. Меня спрашивают, а почему вы еще не замужем? Да потому что мне нужен человек, в котором должно быть три Волочковых по силе духа, силе воли, по умению выходить из испытаний с честью и достоинством. Это непросто — встретить такого мужчину, — высказалась Волочкова.

По признаниям балерины, ей крайне важно, чтобы мужчина ценил ее как женщину и почитал ее творчество. Избранник, по мнению Волочковой, должен относиться к женщине как к драгоценности.

Анастасия Волочкова ранее рассказала, что не намерена покупать квартиру 19-летней единственной дочери Ариадне. По мнению знаменитости, ее дочь уже взрослая и может самостоятельно вместе с супругом заработать на недвижимость.

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