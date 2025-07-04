Кардиолог назвал продукты, провоцирующие развитие плохого холестерина

Птица, а также говядина, свинина и другие виды мяса способствуют развитию плохого холестерина, заявил «Вечерней Москве» кардиолог Бранислав Богунович. Кроме того, к этой проблеме может привести частое употребление яиц, море- и субпродуктов.

Поэтому в рационе должно быть больше продуктов растительного происхождения и меньше — животного, — посоветовал Богунович.

Как он отметил, уменьшить уровень плохого холестерина можно не только за счет изменения рациона, но и с помощью медикаментов. Однако перед их применением важно обратиться за консультацией к специалисту.

Биолог Ирина Лялина ранее посоветовала употреблять морскую капусту, чтобы очистить сосуды от холестерина и продлить жизнь. Этот продукт содержит йод, калий, натрий, серу, медь, магний, железо и фосфор, а также витамины А, В1, В2, В12, С, D, Е.