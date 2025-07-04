Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 12:13

Кардиолог назвал продукты, провоцирующие развитие плохого холестерина

Кардиолог Богунович заявил, что свинина провоцирует развитие плохого холестерина

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Птица, а также говядина, свинина и другие виды мяса способствуют развитию плохого холестерина, заявил «Вечерней Москве» кардиолог Бранислав Богунович. Кроме того, к этой проблеме может привести частое употребление яиц, море- и субпродуктов.

Поэтому в рационе должно быть больше продуктов растительного происхождения и меньше — животного, — посоветовал Богунович.

Как он отметил, уменьшить уровень плохого холестерина можно не только за счет изменения рациона, но и с помощью медикаментов. Однако перед их применением важно обратиться за консультацией к специалисту.

Биолог Ирина Лялина ранее посоветовала употреблять морскую капусту, чтобы очистить сосуды от холестерина и продлить жизнь. Этот продукт содержит йод, калий, натрий, серу, медь, магний, железо и фосфор, а также витамины А, В1, В2, В12, С, D, Е.

холестерин
рацион
продукты
кардиологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Азиатская страна направит в Россию спецпосланника для развития дипотношений
Стало известно, как туристам из РФ стоит вести себя в Афганистане
Вкусный и быстрый завтрак: рецепт хачапури за 15 минут
В Орловской области у бойца СВО на отдыхе отобрали 1,6 млн рублей
Топ-менеджеры месторождения ЮГК попали под уголовное дело
Стало известно об использовании российских пленных для работ в Купянске
Глава МИД Франции вышел из себя после вопроса о поддержке нацизма в Киеве
В Польше отчитались о «спасении» Украины
Geely уходит из России? Правда ли, в чем причина, какие модели останутся
Трампа сравнили с героиней Фрейндлих из «Служебного романа»
Психолог оценил тренд на микропенсии среди зумеров
Более 10 дронов ВСУ сбили в двух российских регионах
Компания Маска может потерять миллиарды из-за Трампа
Зафиксированы сбои в работе двух крупных мессенджеров
В РПЦ предложили растянуть День семьи, любви и верности
Алиев рассказал о возвращении вынужденных переселенцев в Карабах
«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции
Сотни дронов-камикадзе и огневой мешок: новости СВО на вечер 4 июля
«Детали совсем скоро»: на Украине сообщили о разговоре Трампа и Зеленского
Появилось видео пожара в Кривом Роге после удара российской ракеты
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.