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04 июля 2025 в 12:19

«Запад займется»: названа причина заинтересованности Китая в победе России

Политолог Блохин: Запад займется КНР при проигрыше России в конфликте с Украиной

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китаю важна победа России в конфликте на Украине, так как в противном случае КНР станет целью Запада, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, Пекин заинтересован в усилении позиций Москвы.

Китай — наш стратегический партнер. Очевидно, что если Россия проиграет на Украине, то [Запад] займется Китаем. Во всех документах стратегического планирования США главным геополитическим противником является Китай, а не мы. КНР на самом деле заинтересована в победе России на Украине, потому что это усилит ее позиции и условно ослабит западные. При нашем проигрыше Запад займется другими вопросами, в первую очередь Китаем, — сказал Блохин.

Ранее представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что затягивание кризиса на Украине не выгодно ни одной из сторон. По ее словам, Китай занимает справедливую и беспристрастную позицию в этом конфликте. Мао Нин заявила, что они поддерживают скорейшее политическое урегулирование украинского кризиса путем дипломатических усилий.

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