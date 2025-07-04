Производитель вин Kacha Valley оказался фигурантом дела о национализации

Бизнесмен Андрей Верзилин стал фигурантом дела о национализации «Южуралзолота», начатого Генпрокуратурой, сообщает РБК. Отмечается, что он является владельцем 51% акций компании «ВК Сатера», производящей вина под брендами Esse и Kacha Valley.

Генеральная прокуратура ранее потребовала изъять активы Константина Струкова, главы ПАО «Южуралзолото Группы Компаний». В их числе находятся 67% акций краснодарского производителя яблок «Сады Предгорья», которые принадлежат Верзилину. По информации источников, претензии к Струкову связаны с тем, что, будучи депутатом Заксобрания Челябинской области, а затем заместителем его председателя и членом комитета по экологии, он находился в конфликте интересов.

Ранее сотрудники СК и управления ФСБ России по Челябинской области провели обыски в офисах «Южуралзолота» и на территории шахты «Центральная». Они прошли в рамках дел о нарушении правил эксплуатации промышленных объектов, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Несоответствия выявлены на земельных участках, расположенных в Еткульском и Пластовском районах.

До этого компания «ААА Управление Капиталом», входящая в состав группы Газпромбанка, стала владельцем 22% акций ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК), сообщает РБК со ссылкой на информацию компании. ЮГК остается одним из крупнейших предприятий по добыче золота в России и играет ключевую роль в отрасли.