Дылеевка, Покровск, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронта СВО 4 июля

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 4 июля? Что происходит у Волчанска, Гороховатки, Дачного, Дылеевки, Инженерного, Комара, Константиновки, Коптеево, Константиновки, Купянска, Малиевки, Покровска, Ступочек, Торецка, Часова Яра и Шевченко?

WarGonzo

«Донецкий фронт. Российские войска продолжают развивать наступление на нескольких направлениях Донецкого фронта, но продвижения на многих участках заметно замедлились. Связанно это в первую очередь не с активными контратаками ВСУ (что тоже имеет место быть), а с необходимостью проведения ротации и выравнивания фронта на отдельных участках. Российские войска создают условия для эффективной организации дальнейших продвижений. Расширяется зона контроля на Южно-Донецком направлении, продолжается охват Покровска, освобожден населенный пункт Разино, западнее Коптево. ВС РФ активно действуют на Константиновском направлении, развивая наступление не только в направлении Константиновки, но и создавая условия для ускорения освобождения Часова Яра и окрестностей. Часовоярское направление. Российские войска продолжают расширять зону контроля в Южном микрорайоне, постепенно выбивая ВСУ с занятых позиций. Также продолжает нарастать активность западнее Часова Яра, но из-за большого количества средств дальнего поражения логистика на направлении по-прежнему остаётся крайне непростой», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Два майора»

На Южно-Донецком направлении расширена зона контроля в районе Поддубного, несмотря на контратаки ВСУ, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Идут бои в прилегающих к Воскресенке лесополосах. Созданы условия для дальнейшего продвижения. Севернее Дзержинска (Торецка) ВС России выравнивают фронт: закрыли карман площадью до 2,5 км. Идут бои севернее Дылеевки. Киев ночью подвергся массированным ударам десятков „Гераней“, применялось ракетное вооружение, в том числе гиперзвуковые „Кинжалы“. Отмечено применение новых дронов в качестве ложных целей, задачей которых является отвлечение ПВО ВСУ. Показательно, что комбинированный удар по вражеской столице произошел на фоне слов Трампа об отсутствии прогресса по итогам телефонных переговоров с верховным. Штурмовые роты группировки войск „Север“ водрузили государственный флаг на администрацию освобожденного села Мелового в Харьковской области. На кадрах военнослужащие 83-го мотострелкового полка 69-й МСД ЛенВО, поддержку которым оказывали штурмовики 72-й мотострелковой дивизии, а также Ленинградского военного округа», — говорится в публикации канала «Два майора».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

В ходе боев ВС РФ успешно продвинулись в лесополосах около Волчанска, а в самом городе зачищено еще шесть зданий, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Ликвидированы две группы ВСУ, которые предприняли попытку контратаки. В Гороховатке Боровского района Харьковской области ВС РФ нанесли удар по мосту. Херсонское направление. Идет активная работа наших подразделений. Операторы БПЛА обнаружили технику противника в населенном пункте Инженерное, после чего нанесли поражение. В Черниговской области ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА противника», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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