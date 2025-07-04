Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 12:05

Дылеевка, Покровск, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронта СВО 4 июля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 4 июля? Что происходит у Волчанска, Гороховатки, Дачного, Дылеевки, Инженерного, Комара, Константиновки, Коптеево, Константиновки, Купянска, Малиевки, Покровска, Ступочек, Торецка, Часова Яра и Шевченко?

WarGonzo

«Донецкий фронт. Российские войска продолжают развивать наступление на нескольких направлениях Донецкого фронта, но продвижения на многих участках заметно замедлились. Связанно это в первую очередь не с активными контратаками ВСУ (что тоже имеет место быть), а с необходимостью проведения ротации и выравнивания фронта на отдельных участках. Российские войска создают условия для эффективной организации дальнейших продвижений. Расширяется зона контроля на Южно-Донецком направлении, продолжается охват Покровска, освобожден населенный пункт Разино, западнее Коптево. ВС РФ активно действуют на Константиновском направлении, развивая наступление не только в направлении Константиновки, но и создавая условия для ускорения освобождения Часова Яра и окрестностей. Часовоярское направление. Российские войска продолжают расширять зону контроля в Южном микрорайоне, постепенно выбивая ВСУ с занятых позиций. Также продолжает нарастать активность западнее Часова Яра, но из-за большого количества средств дальнего поражения логистика на направлении по-прежнему остаётся крайне непростой», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«Два майора»

На Южно-Донецком направлении расширена зона контроля в районе Поддубного, несмотря на контратаки ВСУ, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Идут бои в прилегающих к Воскресенке лесополосах. Созданы условия для дальнейшего продвижения. Севернее Дзержинска (Торецка) ВС России выравнивают фронт: закрыли карман площадью до 2,5 км. Идут бои севернее Дылеевки. Киев ночью подвергся массированным ударам десятков „Гераней“, применялось ракетное вооружение, в том числе гиперзвуковые „Кинжалы“. Отмечено применение новых дронов в качестве ложных целей, задачей которых является отвлечение ПВО ВСУ. Показательно, что комбинированный удар по вражеской столице произошел на фоне слов Трампа об отсутствии прогресса по итогам телефонных переговоров с верховным. Штурмовые роты группировки войск „Север“ водрузили государственный флаг на администрацию освобожденного села Мелового в Харьковской области. На кадрах военнослужащие 83-го мотострелкового полка 69-й МСД ЛенВО, поддержку которым оказывали штурмовики 72-й мотострелковой дивизии, а также Ленинградского военного округа», — говорится в публикации канала «Два майора».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

В ходе боев ВС РФ успешно продвинулись в лесополосах около Волчанска, а в самом городе зачищено еще шесть зданий, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Ликвидированы две группы ВСУ, которые предприняли попытку контратаки. В Гороховатке Боровского района Харьковской области ВС РФ нанесли удар по мосту. Херсонское направление. Идет активная работа наших подразделений. Операторы БПЛА обнаружили технику противника в населенном пункте Инженерное, после чего нанесли поражение. В Черниговской области ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА противника», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Удары по Украине сегодня, 4 июля: что было уничтожено в Киеве, последствия

Гибель вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова: что случилось, кто он

Наступление ВС РФ на Сумы 4 июля: неудачные контратаки ВСУ, бои в Юнаковке

ВС РФ
новости
ВСУ
сводки
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родившийся в СССР нобелевский лауреат остался без европейского паспорта
Руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметит юбилей
Зафиксированы попытки ВСУ атаковать ДНР ракетами Storm Shadow
Кузнецова рассказала об условиях и мерах поддержки для семей с детьми
Пашинян рассказал о возлагаемых на США надеждах
Кадыров лаконично ответил тем, кто желает ему смерти
Глава Федерации бокса рассказал, что ждет давшую вейп обезьяне спортсменку
Популярную российскую группу заподозрили в пропаганде ЛГБТ
Назван фактор, из-за которого ХАМАС и Израиль могут не достичь перемирия
Российские войска вступили в бой с элитным отрядом ГУР Украины
В Госдуме объяснили, почему в России отмечают День святого Валентина
Вяльбе заговорила о серьезных проблемах Большунова со здоровьем
Законопроект премьера Британии о сокращении выплат сыграл с ним злую шутку
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео
Сбои в работе МТС сегодня, 4 июля: проблемы со связью, когда починят
Премьера спектакля «Терраса» состоится в LA'Театре в Москве
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
«Работает на 300%»: Кузнецова назвала самый нелогичный семейный закон
Военкор назвал атаку ВСУ на Подмосковье попыткой Киева понравиться Трампу
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.