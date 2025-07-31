Всегда идет до конца. Как относятся к Путину Трамп, Си Цзиньпин, Маск

Президент США Дональд Трамп заявил, что его жена Мелания Трамп симпатизирует президенту России Владимиру Путину. Глава Штатов, несмотря на напряженные отношения между странами, часто сам хвалит коллегу из РФ. Кто из мировых лидеров и политиков первой величины открыто выражает симпатии Путину и с чем это связано — в материале NEWS.ru.

Почему Мелания без ума от Путина и как она влияет на Трампа

Трамп дал интервью американским журналистам, в котором рассказал об отношении супруги к президенту РФ. «Мы знаем Путина, и он ей нравится», — сказал глава Белого дома в беседе с журналисткой Мирандой Дивайн.

Это краткое высказывание прозвучало в контексте обсуждения российско-американских отношений. При этом официальный Вашингтон пока не давал дополнительных комментариев по этому поводу. Сам Трамп тоже любит подчеркивать, что прекрасно ладит с Путиным, и неоднократно называл его сильным лидером, что явно импонирует хозяину Белого дома.

По мнению политолога Сергея Маркова, Мелания Трамп влияет на своего мужа и не всегда положительно. «Трамп особо не смотрит новости — ему некогда, а Мелания смотрит и транслирует ему эту искаженную картину из так называемых мейнстрим-медиа, которые контролируются глобалистами. И отсюда получается, что через Меланию враги Трампа фактически проникают в его сознание», — сказал Марков в беседе с NEWS.ru.

Дональд Трамп, Мелания Трамп Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Кто еще публично восхищался Путиным

Трамп далеко не единственный из мировых лидеров, кто не скрывает своего позитивного личного отношения к российскому президенту. Несколько месяцев назад бразильская газета O Globo написала, что не только лидер США «с благоговением и глубоким уважением» относится к Путину, но и президент Бразилии Лула да Силва. При этом оба лидера крупнейших стран Америки испытывают глубокое презрение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, отмечает издание.

Глава КНДР Ким Чен Ын называет Путина «самым близким товарищем». С ним солидарен лидер КНР Си Цзиньпин. «Для китайского народа Путин — искренний и давний друг. А для меня лично Владимир Владимирович — самый близкий друг», — утверждал Си Цзиньпин.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро тоже восхищался главой РФ. «Считаю, что он — лидер новой исторической эпохи. Надеюсь, что он преуспеет в своем деле построения многополярного мира», — сказал Мадуро на одной из международных конференций.

«Путин умеет дружить, обладая редким талантом самопожертвования ради друга. Немногие на это способны», — отмечал в интервью ТАСС премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Лидеры крупных международных организаций и общественные деятели тоже не скрывали чувств по отношению к лидеру РФ. «Я всегда чувствовал большое уважение и восхищался вами как президентом Российской Федерации и вашей деятельностью на мировой арене», — заявил в июне генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс на встрече с главой российского государства.

Отец Илона Маска Эррол также рассказал об отношении к Путину. «Очень трудно не испытывать восхищение по отношению к господину Путину», — заявил он.

Владимир Путин и Нарендра Моди Фото: Hindustan Times/Global Look Press

Чем Путин отличается от лидеров Запада

Депутат Государственной думы Виталий Милонов считает, что Путин выглядит отлично на фоне «кринжеватости» лидеров других государств. «Он волевой и целеустремленный. Посмотрите на лидеров любого европейского государства — сложно их воспринимать в качестве национальных лидеров. Если брать конфликт России и Украины, то там вечно скулящий и гнусавящий Зеленский. Или Путин, который четко обозначает позицию, которую занимает наша страна. Поэтому, конечно, его уважают», — сказал Милонов в разговоре с NEWS.ru.

Политолог Марков согласен с тезисом о слабости политиков Запада. «Слабость западных лидеров имеет несколько причин. Во-первых, они не являются настоящими лидерами. Большей частью они просто порождения бюрократической системы, как мистер Смит в фильме „Матрица“. Поэтому они вообще не лидеры. Один из немногих — это Трамп, который пытается противостоять этой системе и опереться на народную волю. Это самое главное», — считает Марков.

По словам Милонова, главное, чтобы лидера страны уважали по всему миру. «Поэтому у нас все хорошо. Когда Билл Клинтон и прочие лидеры западных стран смеялись над пьяным Ельциным, это было унизительно для страны и для всех нас. Трамп же всегда, при всех понятных политических расхождениях, иногда очень непростых, говорил о глубоком личном уважении [к Путину]», — резюмировал депутат.

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