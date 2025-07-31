Мощный взрыв раздался в украинской столице

В ночь на 31 июля в столице Украины прозвучал мощный взрыв. Как передает издание «Страна.ua», инцидент произошел после включения системы оповещения в Киеве и Киевской области.

Взрыв в Киеве, — кратко сообщило издание в своем Telegram-канале.

Мэр города Виталий Кличко оперативно проинформировал, что в данный момент в столице задействованы силы противовоздушной обороны. Точные причины взрыва и возможные последствия пока не уточняются. Власти рекомендуют жителям оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Ранее сообщалось, что днем 30 июля воздушная тревога была объявлена сразу во всех областях Украины. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, сирены зазвучали во всех регионах практически одновременно, около 15:58 по местному времени.

До этого на территории Харькова прозвучал взрыв. Информацию об этом распространили местные паблики. Примечательно, что в городе не объявляли воздушную тревогу.

Еще раньше украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве. По словам журналистов, до этого в городе была объявлена воздушная тревога. Помимо этого, тревожный сигнал прозвучал в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Кроме того, сирены сработали в пяти районах Киевской и трех районах Днепропетровской и Черкасской областей.