Аляску по историческому праву призвали отдать России Рогов: у России есть значительно больше исторических прав на Аляску, чем у США

Россия имеет больше оснований претендовать на Аляску, чем Соединенные Штаты, заявил председатель Совета отделения Российского исторического общества в Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. Это заявление прозвучало в ответ на предложение американского офицера о покупке у РФ Командорских островов.

США нужно думать не о покупке Командорских островов, а о продаже и возвращении назад Аляски. Россия имеет больше исторических прав на Аляску, чем США, — подчеркнул Рогов.

Он напомнил, что именно русские первопроходцы цивилизованно осваивали эти территории, неся культуру и мир, в отличие от политики колонизации, проводимой другими государствами. Рогов категорически заявил, что Россия не намерена торговать своими землями, призвав западных политиков раз и навсегда усвоить эту позицию.

Ранее глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов сделал ироничное предложение США. Он призвал страну продать России Аляску по рыночной стоимости и сократить свой госдолг на вырученные деньги.

Комментарии стали ответом на предложение подполковника сухопутных войск США Джеффри Фрица купить Командорские острова, принадлежащие России. По его словам, Вашингтон мог бы предложить за них $15 млрд (1,2 трлн рублей).