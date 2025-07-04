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04 июля 2025 в 12:13

Раскрыта судьба подозреваемой в причастности к подрыву экс-мэра Луганска

Подозреваемая в причастности к подрыву экс-мэра Луганска женщина также погибла

Женщина, подозреваемая в причастности к взрыву, жертвой которого стал бывший мэр Луганска Манолис Пилавов, также погибла, пишет РИА Новости со ссылкой на источник. Сообщается, что ее могли использовать втемную. Остальные подробности уточняются.

Ранее стало известно, что экс-мэра подорвала 36-летняя Алена Ч. — мать двоих детей из Брянки Алчевского района Луганской области. Вероятнее всего, она приехала в Луганск по заданию неизвестных.

Взрыв, унесший жизнь бывшего градоначальника, прогремел утром 3 июля на улице Тараса Шевченко. В результате еще три человека получили ранения.

Следственный комитет квалифицировал взрыв как теракт. Виновников будут судить по делу о незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Пилавов возглавлял городское руководство в самое трудное для ЛНР время. Он работал мэром Луганска с 2014 по 2023 год.

В конце мая при взрыве в Ставрополе погиб ветеран СВО и участник программы «Время героев» Заур Гурциев. Губернатор региона Владимир Владимиров отмечал, что рассматриваются все версии произошедшего, включая теракт.

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