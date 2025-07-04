Политолог раскрыл, что совсем скоро предпримут США в адрес Украины Политолог Дудаков: США могут сделать перестановки среди украинских политиков

Администрация президента США Дональда Трампа может переформатировать внутреннюю политику Украины, сделав перестановки среди политиков, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, изменения могут произойти в рядах министров.

Я вполне не исключаю того, что администрация Трампа всерьез займется переформатированием внутриукраинской политики, учитывая, что там недавно назначили своего посла. Судя по всему, в ближайшее время также планируются определенные перестановки в украинском кабинете министров, — сказал Дудаков.

Он уточнил, что США надеются как можно скорее договориться о прекращении огня на территории Украины. Кроме того, отметил политолог, активизируется диалог с Россией, что может привести к нормализации отношений между Вашингтоном и Москвой.

Что касается российско-украинского трека, то здесь пока подвижек мы не видим, но в будущем на фоне успехов России на поле боя ситуация может рано или поздно измениться, — добавил Дудаков.

Ранее австралийский аналитик и журналист Майкл Уэр заявил, что президент России Владимир Путин поставил Трампа в безвыходное положение во время недавнего телефонного разговора. По его словам, глава РФ переиграл собеседника своей непреклонной позицией.