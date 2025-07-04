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04 июля 2025 в 11:08

«1:0 в пользу России»: на Западе раскрыли, как Путин переиграл Трампа

Аналитик Уэр: Путин переиграл Трампа во время телефонного разговора

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поставил американского лидера Дональда Трампа в безвыходное положение во время недавнего телефонного разговора, высказал мнение австралийский аналитик и журналист Майкл Уэр в эфире телеканала Sky News Australia. По его словам, глава РФ переиграл собеседника своей непреклонной позицией.

То, что Путин не отступил и не стал идти на поводу, поставило Трампа в безвыходное положение, учитывая, что два дня назад тот приостановил поставки оружия на Украину, — сказал Уэр.

Как отмечает Уэр, даже телеканал Fox News, лояльный Трампу, был вынужден признать его дипломатический провал. Это, по мнению аналитика, свидетельствует о значительном укреплении позиций Москвы в преддверии новых переговоров по украинскому урегулированию.

Так что можно сказать, что в разговоре [Трампа] с Путиным счет был 1:0 в пользу России, — подчеркнул он.

Ранее Трамп во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном выразил глубокое недовольство ситуацией вокруг Украины. По итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным он констатировал полное отсутствие прогресса в разрешении кризиса.

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Дональд Трамп
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