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04 июля 2025 в 12:03

Коровы захватили детскую площадку в Кузбассе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Кузбассе на детской площадке рядом с санаторием «Борисовский» гуляют коровы, пишет «Сiбдепо». Местные жители пожаловались на то, что парнокопытные пасутся там каждое лето без присмотра.

Кузбассовцы обеспокоены тем, что животные могут быть опасны. По их словам, следует учитывать, что ДТП с участием коров происходят довольно часто.

Ранее в Англии местная жительница Хлоя Фиттон, дочь фермера, прибыла на школьный выпускной верхом на корове. Для осуществления задуманного семья доставила выпускницу и ее корову по кличке Оазис на прицепе до парковки возле футбольного стадиона, где проходило мероприятие.

До этого в индийском городе Ришикеш бык поставил копыта на скутер и прокатился по улице. Животное встало на транспортное средство, которое покатилось и в итоге ударилось о стену. При этом проходившие мимо пешеходы не пытались его остановить.

Кузбасс
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