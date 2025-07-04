Начальник участка порта в Мурманске пойдет под суд из-за травмы рабочего

В Мурманске завершилось расследование уголовного дела в отношении начальника ремонтно-строительного участка одного из морских портов, пишет «МК в Мурманске». Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, которое привело к травме рабочего.

По версии следствия, в феврале 2025 года работник сорвался с высоты при монтаже лестницы и получил тяжелую травму. Проверка выявила, что он выполнял опасные работы без страховки, а руководитель не проконтролировал соблюдение требований охраны труда. Уголовное дело направили в суд.

Ранее китайский рабочий увлекся телефоном и случайно провалился в пустую шахту лифта. Парень упал вниз вместе с ручным погрузчиком. Отмечается, что от полученных травм он скончался на месте.

До этого на Ижорском заводе в Колпинском районе Санкт-Петербурга другой рабочий из Китая получил тяжелые травмы и впал в кому. По предварительным данным, 43-летний мужчина пострадал из-за падения крюка от крана.