Астраханский порт продают иранцам? Стоимость сделки, насколько выгодна РФ

Иранская компания Nasim Bahr Kish, контролирующая мажоритарный пакет акций Астраханского порта, предложила остальным владельцам выкупить их доли. Это позволит ей консолидировать 100% акций логистического узла в рамках международного транспортного коридора «Север — Юг». Получат ли иранцы полный контроль над портом, выгодна ли сделка для России — в материале NEWS.ru.

Сколько иранцы предложили заплатить за Астраханский порт

Nasim Bahr Kish, владеющая 53,66% акций ПАО «Астраханский порт», предложила другим совладельцам выкупить их доли. Компания готова заплатить по 37,8 тысячи рублей за каждую бумагу. Офертное предложение подтверждается банковской гарантией на сумму в 437,5 млн рублей, предоставленной иранским «Мир Бизнес Банком».

По данным на конец 2024 года, крупнейшим миноритарным акционером порта является госкорпорация «Ростех», получившая по указу президента РФ 25,5% акций Астраханского порта от государства. Среди акционеров также есть структуры, связанные с Ираном, и офшорные компании.

Зачем Ирану понадобился Астраханский порт

Экономическое взаимодействие РФ с Ираном развивается, торговля между странами расширяется, поэтому нет ничего странного в том, что Иран хочет приобрести Астраханский порт, поделился мнением в разговоре с NEWS.ru ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

«Иранская компания уже несколько лет владела крупным пакетом акций данного порта, и ранее вопросов об этом не возникало. Так почему же они должны появиться сейчас? Скорее всего, и государственные органы РФ, и регуляторы отрасли знают о данном намерении компании и не возражают против него. О стоимости сделки власти, вероятнее всего, также знают, сумма согласована», — пояснил Баранов.

Россия, Астрахань Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Эксперт подчеркнул, что «порт остается на месте, его никто никуда не увозит», он продолжит работу. По мнению Баранова, если сделку одобрят, вряд ли новые владельцы изменят вектор деятельности морской гавани и перепрофилируют ее лишь на торговлю между РФ и Ираном.

Иностранной компании очень выгодна покупка Астраханского порта, так как его грузооборот постоянно растет, сообщила NEWS.ru представитель профильного Telegram-канала «Большая логистика» Белла Мамбетова.

«За прошлый год он вырос на 21,6%. Прибыль ПАО „Астраханский порт“ в 2024 году увеличилась на 377% по сравнению с 2023-м», — подчеркнула она.

На каких условиях Астраханский порт могут передать иранцам

Астраханский порт играет важную роль в развитии транспортного коридора «Север — Юг». В Nasim Bahr Kish заинтересованы в том, чтобы портовая инфраструктура на обеих сторонах Каспийского моря функционировала без перебоев, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Геннадий Скляр.

«Для этого важно, чтобы был новый флот. Поэтому я считаю, что [возможный выкуп порта иранской компанией] — правильный шаг. Мы будем обсуждать, как развивать это направление», — сказал Скляр.

Председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил NEWS.ru, что Nasim Bahr Kish сможет полностью выкупить порт, если будут соблюдены интересы России. По его словам, необходимо оставить за РФ право оказывать влияние на владельцев гавани в случае нарушений с их стороны. При этом, уточнил парламентарий, существует законодательно закрепленное решение о стратегических объектах и невозможности их полной приватизации. По словам Аксакова, порт может относиться к ним.

Астраханский морской порт Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Астраханские и федеральные власти, похоже, не препятствуют сделке. Они видят в ней потенциал для инвестиций в порт, через который идет торговля с Ираном, Индией и другими странами, высказал мнение в беседе с NEWS.ru руководитель отдела экономических исследований аналитического агентства «Национальный Эксперт» Алексей Климовский.

«Однако передача стратегического актива иностранцам вызывает вопросы: сможет ли Россия сохранить влияние? Возврат порта под госконтроль, как в случае с аэропортами, возможен, но потребует политической воли и компенсаций», — отметил эксперт.

По мнению Климовского, если иранская компания выкупит Астраханский порт, необходимо соблюсти одно условие, чтобы избежать потерь в бюджете РФ. Он предложил обязать Nasim Bahr Kish инвестировать средства в обновление инфраструктуры объекта. Промышленный эксперт Леонид Хазанов заявил NEWS.ru, что консолидация 100% акций Астраханского порта иранской компанией возможна только в том случае, если партнеры готовы вкладываться и имеют четкую инвестиционную программу. По его словам, на объекте должны работать исключительно россияне, а не мигранты.

Редакция NEWS.ru направила официальные запросы в Ростех и правительство Астраханской области с просьбой прояснить ситуацию вокруг возможной сделки. На момент публикации материала ответ не поступил, он будет опубликован позднее.

Какие риски может понести Россия в случае продажи Астраханского порта иранской компании

Возможная потеря контроля над Астраханским портом рискованна в условиях санкций, так как они ограничивают доступ к альтернативным объектам, высказал мнение Климовский. По его словам, зависимость от иностранного владельца может ослабить переговорные позиции России.

Баранов в свою очередь отметил, что в случае заключения сделки российская сторона будет контролировать выполнение новым владельцем шагов по развитию хаба и увеличению его грузооборота.

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Заведующий сектором Центральной Азии Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН Станислав Притчин не увидел в возможной сделке серьезных угроз, если будут соблюдены все условия РФ по управлению портом.

«Из-за туманности перспектив реализации международного транспортного коридора „Север — Юг“ значимость морской составляющей будет только увеличиваться», — пояснил NEWS.ru Притчин.

По словам Мамбетовой, если собственник хаба нанесет ущерб интересам РФ, в отношении актива может быть запущена процедура национализации.

Контрольный пакет акций порта следует оставить у государства, чтобы оно в случае необходимости оперативно вмешивалось в его работу, пояснил Хазанов.

«Через этот порт переваливаются грузы в Азербайджан, Казахстан, Иран, а также в обратном направлении. Очевидно, необходим жесткий контроль, чтобы понимать, кто и что конкретно поставляет», — отметил он.

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