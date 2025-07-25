В Госдуме назвали условие для переговоров Путина и Зеленского

Переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским возможны при обоюдном желании, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что для достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом необходимо, чтобы обе стороны были готовы к его подписанию. Однако, по его словам, Украина пока не демонстрирует такой готовности.

Чтобы такая сделка [по мирному соглашению, которое подпишут Путин и Зеленский] произошла, нам нужно, чтобы стороны хотели эту сделку завершить, договор подготовить и подписать. Пока украинская сторона не показывает стремления к подписанию. Это самое главное, поэтому говорить, в августе это будет или в октябре, сложно. К такому подписанию можно только принудить. Потому что Зеленский хорошо понимает, что мирное соглашение для него — это очень большая вероятность потерять власть. Но мы будем к этому всячески стремиться и к этому подводить. А как будет здесь действовать Зеленский, мы не знаем, — пояснил Чепа.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского до конца августа представляется маловероятной. Он добавил, что такая встреча на высшем уровне поставила бы точку в урегулировании кризиса.

До этого Песков заявил, что работа над согласованием меморандумов Москвы и Киева является частью процесса подготовки к российско-украинской встрече «в верхах», на которой настаивает Украина. По его словам, без этой работы назначать какие-либо встречи на высшем уровне нецелесообразно.