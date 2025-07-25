Мужчину привязали к столбу после обвинений в страшном преступлении Жители Красноярска обвинили мужчину в приставании к детям, привязав его к столбу

В Красноярске местные жители обвинили мужчину в неподобающем поведении с детьми, в итоге его привязали к столбу, сообщает NGS24.RU. Группа граждан самостоятельно задержала подозреваемого, после чего вызвала правоохранителей.

По словам родителей, инцидент произошел во дворе жилого дома, где неизвестный, по их утверждениям, пытался обнимать и поднимать на руки двух детей 8 и 12 лет. Старшая девочка смогла вырваться и сообщила о случившемся взрослым. Полиция доставила задержанного для проведения проверки. Однако там не подтвердили обвинения в противоправных действиях.

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в насильственных действиях в отношении 15-летней девочки. По словам потерпевшей, она находилась на пляже в районе Озерков, где распивала алкогольные напитки. К ней подошли двое мужчин, предложивших подвезти домой. Вместо этого они доставили школьницу в лесопарк возле улицы Генерала Лагуткина, где один из них совершил преступление.

До этого в США 38-летнюю учительницу Зану Хортон из города Сьерра-Виста (штат Аризона) арестовали по обвинению в совращении несовершеннолетнего ученика. Как передает KGUN-TV, женщина уже уволена из государственной школы Berean Academy, где она работала. Арест состоялся 21 июля.