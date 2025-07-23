Надругавшегося над девочкой мужчину задержали на трассе М-11 Полиция Петербурга сообщила о задержании надругавшегося над 15-летней мужчины

Правоохранители задержали надругавшегося над 15-летней девочкой мужчину на трассе M-11, информирует полиция Санкт-Петербурга в Telegram-канале. Оказалось, что подозреваемый имеет за плечами несколько судимостей. Пострадавшая обратилась к прохожему, чтобы тот позвонил в экстренные службы.

Подросток рассказала, что выпивала на пляже в Озерках, как вдруг к ней подошли двое мужчин, предположительно, 40-летнего возраста. Они предложили подвезти девочку домой, а она согласилась. Однако злоумышленники не собирались помогать ребенку и оказались с ней в лесопарковой зоне неподалеку от улицы Генерала Лагуткина. Здесь один из них изнасиловал девочку.

Подозреваемым оказался 46-летний житель Владикавказа, который совершил в прошлом более десятка преступлений. Мужчина был судим за разбой, вымогательство, незаконный оборот наркотиков, угон и кражи.

Ранее полиция Петербурга начала проверку в отношении одного из жителей по подозрению в надругательстве над несовершеннолетним. Предположительно, 56-летний мужчина неоднократно насиловал подростка на своей даче.