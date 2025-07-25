Совфед обязал россиян бороться с борщевиком

Члены Совфеда РФ в ходе заседания поддержали закон, в рамках которого на владельцев земельных участков были возложены обязательства по борьбе с борщевиком, передает заявление главы аграрного комитета Александра Двойных РИА Новости. По его словам, также инициатива обязывает уничтожать и другие опасные инвазивные растения.

Законом уточняется содержание охраны земель и устанавливается, что правообладатели земельных участков и обладатели публичного сервитута обязаны проводить мероприятия по защите земель от распространения опасных видов инвазивных растений и их уничтожению, — сказал сенатор.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин назвал использование гербицидов и механическое удаление наиболее эффективными механизмами борьбы с борщевиком. Тем не менее, он предупредил об опасности химикатов, ввиду чего нужно проявлять крайнюю осторожность при работе с ними, так как можно нанести ущерб почве и другим растениям. Парламентарий также порекомендовал обращаться к специалистам.