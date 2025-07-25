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25 июля 2025 в 16:49

Идеальный гуляш с подливкой — как в школьной столовой!

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для приготовления гуляша как в СССР понадобится 500 граммов говяжьей лопатки, нарезанной кубиками по 2–3 см. Мясо обжаривают на раскаленной сковороде до румяной корочки. Затем добавляют 2 нарезанные луковицы и пассеруют до мягкости.

Вводят 2 столовые ложки томатной пасты, обжаривают 2 минуты. Посыпают 1 столовой ложкой муки, перемешивают и вливают 300 мл бульона или воды. Добавляют лавровый лист, соль и перец по вкусу.

Тушат гуляш как в СССР под крышкой на медленном огне 1,5 часа. Для аутентичного вкуса можно добавить щепотку сахара и 1 чайную ложку уксуса. Гуляш из говядины подают с картофельным пюре, поливая ароматной подливкой.

гуляш
еда
рецепты
готовка
Анна Скворцова
А. Скворцова
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